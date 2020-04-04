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مدينة الملك عبد العزيز للعلوم تطلق موقعا إلكترونيا لتلقى مقترحات مواجهة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 08:05 م
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم تطلق موقعا إلكترونيا لتلقى مقترحات مواجهة كورونا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
إيمان حنا

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أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، أن المملكة تولي قطاع البحث والتطوير اهتماماً بالغاً حيث سخرت المدينة امكاناتها منذ نشأتها لدعم الباحثين في المملكة. كما أن إطلاق برنامج دعم الأبحاث هذا يأتي كخطوة وطنية ضمن مسار التصدي الفاعل لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة، ومتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار هذا المرض. وفق واس.

وفى هذا السياق أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سعياً نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار هذا الفيروس وبهدف توفير الدعم للمؤسسات البحثية بالمملكة لتطوير آليات الكشف والرصد للفيروس المسبب لمرض كورونا المستجد بشكل دقيق وسريع واقتصادي وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية.

 

ومن جهة أخرى أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن برنامج المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يأتي ضمن حزمة برامج البحوث الموجهة، ويهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير بالمملكة لتطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس، وتطوير الفحوصات المناعية (المصلية)، إلى جانب دعم البحوث المسحية الوبائية، وأنظمة الذكاء الصناعي والترصد الجيني النشط لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المالك أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ستتيح استخدام مختبراتها المركزية للباحثين المرشحين لهذا البرنامج متى ما دعت الحاجة.

وخصصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية البوابة الإلكترونية covid19.kacst.edu.sa/grants لتقديم المقترحات البحثية للمسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدءاً من اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 ابريل 2020م وحتى نهاية يوم الأثنين الموافق 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 ابريل 2020م، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن النتائج خلال عشرة أيام عبر هيئة تحكيم استشارية تضم خبراء متخصصين في مجال الأبحاث.

 


السعودية

كورونا

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وباء كورونا

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