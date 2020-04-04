اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 07:56 م
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ومظلات للوقاية من الشمس لصرف المعاشات..

مدينة القرنة تنجح فى إزالة 13 حالة تعدى وبناء فى المهد غرب الأقصر.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 07:04 م
مدينة القرنة تنجح فى إزالة 13 حالة تعدى وبناء فى المهد غرب الأقصر.. صور إزالة تعدى وبناء فى المهد غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، اليوم السبت، حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتصدي بكل حزم وحسم لأعمال البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ونجحت الحملة فى إزالة حالة بناء في المهد في منطقة حوض الرمال بالبعيرات وتم التحفظ على مواد البناء.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، بالتنسيق مع منطقة بريد الأقصر، بمتابعة انتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل، ونصب مظلات للوقاية من الشمس إلى جانب أعمال النظافة والتعقيم أمام مكاتب البريد الرئيسية، مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، حملة إزالة تعديات بمنطقة حوض الرمال بعد قيام مواطنين بالتعدي على أراضى أملاك الدولة، وذلك أثناء ساعات حظر التجوال بالمخالفة للقانون، حيث شارك فى الحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفي جبريل نائبا رئيس المركز، وعلاء محمد نور رئيس قرية البعيرات، وجميع رؤساء القري بالمركز، حيث قاموا بإزالة التعديات في المهد، وأسفرت جهود تلك الحملات عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 740 متر، كما تمت إزالة أعمدة خرسانية وأسوار وحوائط وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرية البعيرات، ومصادرة مواد البناء وتم التحفظ عليها، ويأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إزالة التعديات أولاً بأول والحفاظ على أراضى الدولة، كما أسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعدى على مساحة 520 متر وبيارة بالأرض الزراعية، كما تم ايقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرية البعيرات ومصادرة مواد البناء عقب قيام مواطن بشد أعمدة تمهيداً للقيام بصب أعمدة الدور الأول وتم التحفظ علي مواد البناء، ويأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إزالة التعديات والحفاظ على أراضى الدولة.

إزالة حالة تعدى بمدينة القرنة
إزالة حالة تعدى بمدينة القرنة

 

جانب من العمل فى نصب الخيام لصرف المعاشات
جانب من العمل فى نصب الخيام لصرف المعاشات

 

فعاليات نصب الخيام لخدمة صرف معاشات الأهالى
فعاليات نصب الخيام لخدمة صرف معاشات الأهالى

 

مدينة الطود تزيل حالة بناء فى المهد بحوض الرمال بالبعيرات
مدينة الطود تزيل حالة بناء فى المهد بحوض الرمال بالبعيرات

 


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