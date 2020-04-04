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مدير مستشفيات عين شمس يكشف تفاصيل إصابة طبيب امتياز بقسم النسا بكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 11:24 م
مدير مستشفيات عين شمس يكشف تفاصيل إصابة طبيب امتياز بقسم النسا بكورونا الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات عين شمس
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، عن تفاصيل اكتشاف حالة إيجابية لطبيب امتياز من أطباء مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلى أن هذا الطبيب كان بصحبة والده الذى كان يعانى من ارتفاع في درجة الحرارة بإحدى مستشفيات وزارة الصحة وتم إجراء لوالده التحاليل جاءت النتائج إيجابية.

وأضاف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه ضمن الإجراءات المتبعة تم إجراء تحليل للطبيب لأنه أحد المخالطين لوالده فجاءت نتيجته إيجابية وحاليا هو موجود في مستشفى العزل، لافتا إلى أن المستشفى تلقت الخبر فجر اليوم وقامت على الفور بأخذ عينات من كافة المخالطين لطبيب الامتياز ومن المنتظر أن تظهر النتائج غدا الأحد .

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس، إلى أنه تم أخذ عينات من كافة المخالطين للطبيب من زملاء امتياز ونواب وتمريض وصيادلة وعمال ومرضى حيث تم أخذ عينة من الأنف والحلق مع عينة دم في صباح اليوم السبت، وتم تعقيم عنبر الولادة والوحدة الرابعة بالكامل.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى، خطاب للدكترو أحمد رامى مدير مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، يوضح أنه  تم إبلاغ إدارة مكافحة العدوى الدكتورة سامية عبدة ووزارة الصحة الدكتورة إنجى بوجود حالة إيجابية وتم عمل كشف بأسماء المخالطين للطبيب من زملاء امتياز ونواب وتمريض وصيادلة وعمال ومرضى لأخذ عينة من الأنف والحلق مع عينة دم في صباح اليوم السبت، وبالسؤال عن الاحتياج لغلق المستشفى أفادت مديرة إدارة مكافحة العدوى أنه بيتم يعقم عنبر الولادة والوحدة الرابعة ولا يوجد داعى لغلق المستشفى حيث تم أخذ 70 عينة حتى الساعة الثانية ظهرا من المخالطين.


عين شمس

مستشفيات عين شمس

ايمن صالح

مستشفى النساء والولاده

اخبار مصرية

كورونا

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