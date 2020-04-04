مدير قسم الطوارىء بمستشفى الحجر الصحى بإسنا: شفاء 84 من فيروس كورونا حتى الآن

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور حسام أحمد فتحى، مدير قسم الطواريء بمستشفى إسنا، إن 14 مارس الماضى إلى الآن تم شفاء 84 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشدداً على أن النتائج مبشرة وهناك حالات ستخرج تباعاً من المستشفى فور مثولهم للشفاء.

وأضاف "فتحى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفريق الطبى، الذى يعمل على مصابى فيروس كورونا، تمكن من إنقاذ سيدة حامل من خطر فيروس كورونا، بعدما تأكد إيجابية العينة لها وهى فى بداية شهرها التاسع.

وتابع:" بعد تقييم الحالة تبين أن حالتها مستقرة من حيث الحمل ولكنها مصابة بكورونا، تم اتخاذ تاريخ مرضى جيد لها وتقييم حالتها وحالة الجنين واجتهد الفريق وقدم لها كافة الخدمات الطبية حتى تم شفاءها بالكامل وعودتها إلى منزلها".

وأعلنت مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن خروج 11 حالة جديدة من المصابين عقب تعافيهم وشفائهم تماماً من المرض خلال الساعات الماضية، وبينهم سائح أمريكي وسيدة وإبنتها، وذلك بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية وتحول نتائجهم من الإيجابي إلي السلبي، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز.

وفى هذا الصدد، يقول وليد الضوى مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصى، إن تلك الخطوات بتعافى المصابين تعد ضمن سلسلة نجاحات الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك بعد أن شهدت المستشفى خروج 7 حالات مؤخراً وكذلك حالة لسيدة روسية تجعى "أوليجا" وتبلغ من العمر 72 سنة عقب تعافيها تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن سلسلة النجاحات التى حققتها المستشفى مؤخراً بخروج عدد كبير من الحالات المصريين والأجانب بعد تعافيهم من الإصابة بالمرض، وإلتقطت السيدة الروسية بعد خروجها من المستشفى صور تذكارية مع الفريق الطبى بالمستشفى.