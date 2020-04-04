مدير شباب الأقصر يجتمع بقيادات المديرية ويطالب بتدريب الشباب من المنزل

الأقصر – أحمد مرعى

عقد حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع موسع لرؤساء الإدارات الفرعية والمركزية بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لعرض تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بعمل حملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة من 10 صباحاً حتي 2 ظهراً، مع القيام بحملة لتدريب لاعبين الفرق الرياضية القومى من المنزل عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر خلال الإجتماع، على ضرورة أن تكون مراكز الشباب مفتوحة في الفترة الصباحية، والتأكيد علي قيامه الشباب بالدور المجتمعي لخدمة وتوعية المواطنين، وضرورة وضع ملصقات التوعية ضد مرض كرونا المستجد في أماكن واضحة ليتمكن المواطنين من الإستفادة بها.

وأوضح حفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه يتم حالياً تدريب شباب وطلائع المديرية، من المنزل والتابعين لكل من:- (مركز شباب الاتحاد بالأقصر - مركز شباب طيبة العوامية بالاقصر - مركز شباب القباحى الغربى بالاقصر - مركز شباب نجع الخطباء - مركز شباب الاقالتة بالقرنة)، وكذلك تدريبات لاعبي المصارعة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة أبطال الواعدين الاقصر في البيت، وهو تدريب اللاعبين المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة أبطال الواعدين تايكوندو الأقصر، حيث تأتي هذه التدريبات الرياضية بالمنزل، وذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر على صحة طلائع وشباب مصر وعدم التجمعات بالمركز وذلك للإحتراز والوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

ويقول حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم استكمال تدريبات الشباب من المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى تايكوندو والمشروع القومى الواعدين في لعبة المصارعة، من المنزل عن طريق التواصل أون لاين بالمدربين مع اللاعبيين المشاركين بالمشروع، وذلك حتى لا يتأثر اللاعبون بفترة فرض الإجراءات الاحترازية وتقل لياقته البدنية خلال تلك الفترة، مضيفاً أنه بناءاً قامت فرق الجوالة بمركز شباب الحسينات التابع لإدارة شباب الطود، وفرق الجوالة بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب إسنا بتعقيم الأماكن التي يرتادها الجمهور بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية وتعقيم المنشآت ضد فيروس كرونا المستج، وتحت إشراف كل من جيهان عبداللطيف مدير إدارة خدمات الشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود.



مدير شباب ورياضة الأقصر يجتمع بقيادات المديرية