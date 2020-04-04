اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير شباب الأقصر يجتمع بقيادات المديرية ويطالب بتدريب الشباب من المنزل

السبت، 04 أبريل 2020 11:59 ص
مدير شباب الأقصر يجتمع بقيادات المديرية ويطالب بتدريب الشباب من المنزل إجتماع شباب ورياضة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع موسع لرؤساء الإدارات الفرعية والمركزية بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لعرض تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بعمل حملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة من 10 صباحاً حتي 2 ظهراً، مع القيام بحملة لتدريب لاعبين الفرق الرياضية القومى من المنزل عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر خلال الإجتماع، على ضرورة أن تكون مراكز الشباب مفتوحة في الفترة الصباحية، والتأكيد علي قيامه الشباب بالدور المجتمعي لخدمة وتوعية المواطنين، وضرورة وضع ملصقات التوعية ضد مرض كرونا المستجد في أماكن واضحة ليتمكن المواطنين من الإستفادة بها.

وأوضح حفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه يتم حالياً تدريب شباب وطلائع المديرية، من المنزل والتابعين لكل من:- (مركز شباب الاتحاد بالأقصر - مركز شباب طيبة العوامية بالاقصر - مركز شباب القباحى الغربى بالاقصر - مركز شباب نجع الخطباء - مركز شباب الاقالتة بالقرنة)، وكذلك تدريبات لاعبي المصارعة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة أبطال الواعدين الاقصر في البيت، وهو تدريب اللاعبين المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة أبطال الواعدين تايكوندو الأقصر، حيث تأتي هذه التدريبات الرياضية بالمنزل، وذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر على صحة طلائع وشباب مصر وعدم التجمعات بالمركز وذلك للإحتراز والوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

ويقول حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم استكمال تدريبات الشباب من المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى تايكوندو والمشروع القومى الواعدين في لعبة المصارعة، من المنزل عن طريق التواصل أون لاين بالمدربين مع اللاعبيين المشاركين بالمشروع، وذلك حتى لا يتأثر اللاعبون بفترة فرض الإجراءات الاحترازية وتقل لياقته البدنية خلال تلك الفترة، مضيفاً أنه بناءاً قامت فرق الجوالة بمركز شباب الحسينات التابع لإدارة شباب الطود، وفرق الجوالة بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب إسنا بتعقيم الأماكن التي يرتادها الجمهور بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية وتعقيم المنشآت ضد فيروس كرونا المستج، وتحت إشراف كل من جيهان عبداللطيف مدير إدارة خدمات الشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود.

1 مدير شباب ورياضة الأقصر يجتمع بقيادات المديرية
 مدير شباب ورياضة الأقصر يجتمع بقيادات المديرية

 

حفنى بركات يؤكد على حملات التعقيم وتدريب الشباب من المنزل
حفنى بركات يؤكد على حملات التعقيم وتدريب الشباب من المنزل

 


الاقصر

وزارة الشباب والرياضة

اخبار الاقصر

تعقيم مراكز الشباب بالاقصر

تدريب شباب الاقصر بالمنزل

دعم ابطال الاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية الرزيقات وتكريم 3 أمهات بأرمنت

السبت، 04 أبريل 2020 11:28 ص

صور.. رى الأقصر ترفع المخلفات والقمامة من المصارف والترع بمدينة الطود

السبت، 04 أبريل 2020 10:52 ص

"أمان" تقدم السلع الغذائية بسعر المصنع فى 15 منفذا بالأقصر.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 10:23 ص

"إسنا" تتحمل تحويل مستشفى المدينة إلى مقر للحجر الصحى لمصابي كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 02:22 ص

صور.. سكرتير مساعد الأقصر يقود جولة لمتابعة تطبيق حظر التجول بمدينة إسنا

السبت، 04 أبريل 2020 12:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة