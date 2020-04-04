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مدير الصحة العالمية فى اتصال مع ملك اسبانيا: نحتاج للقتال معا ضد كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 04:43 م
مدير الصحة العالمية فى اتصال مع ملك اسبانيا: نحتاج للقتال معا ضد كورونا الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمةالصحة العالمية
ريهام عبد الله

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أجرى الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مكالمة هاتفية بالملك فيليب السادس، العاهل الإسبانى، قائلا:" اتفقنا على أننا جميعًا نحتاج إلى الوقوف معًا والتعلم معًا والقتال معًا ضد فيروس كورونا".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"شكراً جزيلاً لك على مكالمة مثمرة للغاية، جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ناقشنا كيف أن كوفيد 19 يقتل كل من الأرواح وسبل العيش واتفقنا على أننا جميعًا نحتاج إلى الوقوف معًا والتعلم معًا والقتال معًا ضد فيروس كورونا".

مدير عام منظمة الصحة العالمية
مدير عام منظمة الصحة العالمية

وكان مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قد وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالتزام الرئيس القوى بوقف والتصدى لفيروس كورونا القاتل من الانتشار كما أكد أن الرئيس السيسى قام بعمل عظيم حينما أكد على ضمان حصول المتضررين على دعم واسع النطاق جراء الفيروس.

وأعاد أدهانوم تغريدة لمجلة "Egypt today" تبرز توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلانًا بتكفل صندوق تحيا مصر بنفقات الحجر الصحي للمصريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج بسبب فيروس كورونا الجديد، ويأتي قرار السيسي بعد رفض العديد من المواطنين المصريين الذين وصلوا من بريطانيا والكويت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على نفقتهم.


وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد إن المواطنين بالخارج لن يسمح لهم بالسفر إلى مصر ما لم يوقعوا على خطاب التزام بالحجر الصحي ، مما يعني أنه إلزامي، جاءت هذه التصريحات بعد أن رفض مواطنون قادمون من الكويت عزلهم على نفقتهم، وحث سعد رجال الأعمال على رعاية نفقات الحجر الصحي للمصريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج.

 

 


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