مدير الصحة العالمية فى اتصال مع ملك اسبانيا: نحتاج للقتال معا ضد كورونا

ريهام عبد الله

أجرى الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مكالمة هاتفية بالملك فيليب السادس، العاهل الإسبانى، قائلا:" اتفقنا على أننا جميعًا نحتاج إلى الوقوف معًا والتعلم معًا والقتال معًا ضد فيروس كورونا".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"شكراً جزيلاً لك على مكالمة مثمرة للغاية، جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ناقشنا كيف أن كوفيد 19 يقتل كل من الأرواح وسبل العيش واتفقنا على أننا جميعًا نحتاج إلى الوقوف معًا والتعلم معًا والقتال معًا ضد فيروس كورونا".



مدير عام منظمة الصحة العالمية

وكان مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قد وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالتزام الرئيس القوى بوقف والتصدى لفيروس كورونا القاتل من الانتشار كما أكد أن الرئيس السيسى قام بعمل عظيم حينما أكد على ضمان حصول المتضررين على دعم واسع النطاق جراء الفيروس.