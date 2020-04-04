"مديرية الرياضة" بشمال سيناء تطلق حملات تعقيم من مركز شباب العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عن انطلاق مبادرة وزارة الشباب والرياضة لتعقيم وتطهير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب على مستوى محافظة شمال سيناء. وبدأت أعمال التعقيم من مركز شباب مدينة العريش.

قال ناصر العزازى، مدير مركز شباب مدينة العريش، إنه تم تنفيذ المبادرة منذ بداية اتخاذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتستمر أعمال التعقيم حتى اليوم بمشاركة أعضاء وفرق الكشافة البحرية والكشافة الجوية ومجموعات الطلائع وبرلمان الشباب وبرلمان الطلائع والفرق الرياضية المختلفة. أضاف أنه تم تعقيم كافة الملاعب والصالات والكافتيريا وصالة الجيم بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الحى المحيط بالمركز وسط مدينة العريش.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه استجابة لتعليمات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى تطهير وتعقيم كافة مراكز الشباب على مستوى شمال سيناء، تمت عمليات التعقيم والتطهير والالتزام بكافة التعليمات من الوقاية والحماية أثناء عمليات التعقيم. وسبق وأكدت مديرية صحة شمال سيناء تكثيف الرقابة الصحية بمنافذ شمال سيناء البرية والبحرية .

وقال فتحى عثمان، مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن فرق المراقبين الصحيين يتواجدون بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى. وأشار إلى أن العمل يتم بمنفذ العوجة البرى ومنفذ رفح البرى وميناء العريش البحرى لافتا أنه عند بوابة دخول الصادر يتم الكشف على الداخلين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام، وجميع الهيئات بالمنافذ يتم يوميا الكشف عليها.

وأشار إلى أنه عند رجوع السائقين أو قوات حفظ السلام وسائقى شاحنات الوارد من الجانب الآخر يتم أولاً قياس درجة الحرارة وإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وأرقام الرقم القومى إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته. وقال إنه يتم تطهير المنفذ بصفة دائمة للحد من انتشار المرض، وعمل دورات تثقيفية للصف والجنود والسائقين والعاملين بالمنفذ من حيث التعريف بالمرض وطرق العدوى وطرق الوقاية. وأشار إلى أنه يتواجد على منفذ رفح 2 مراقبين و 3 تمريض وطبيب بشرى وصيدلى، وعلى منفذ العوجة 2 مراقبين صحيين وممرض، و ميناء العريش البحرى يتواجد به طبيب بشرى و 2 مراقبين و ممرض و إدارى.

سبق وأعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجى، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.

وأشار المحافظ إلى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجى كمستشفى إحالة فى حالة حدوث جائحة، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعى، مؤكدًا على تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعى، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل إذا لزم الأمر.

وأعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية مع توفير الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحرارى عن بعد بتلك المنافذ، بجانب تكليف مراقبين صحيين على مداخل المحافظة بكلا من بالوظة والنقب وصدر الحيطان وبغداد للكشف على القادمين من المحافظات الأخرى وتسجيل العنوان ورقم الهاتف للمتابعة مع الإدارة الصحية التابعين لها، فضلًا عن تخصيص 10 سيارات إسعاف لنقل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى أقسام العزل بمستشفيات المحافظة.



مديرية الرياضة بشمال سيناء تطلق حملات تعقيم من مركز شباب العريش



مديرية الرياضة بشمال سيناء تطلق حملات تعقيم من مركز شباب العريش



مديرية الرياضة بشمال سيناء تطلق حملات تعقيم من مركز شباب العريش



مديرية الرياضة بشمال سيناء تطلق حملات تعقيم من مركز شباب العريش



مديرية الرياضة بشمال سيناء تطلق حملات تعقيم من مركز شباب العريش