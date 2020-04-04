اليوم السابع
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مدرس وبائيات بجامعة الإسكندرية: وزارة الصحة تقوم بإجراءات قوية لرصد الإصابات بكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 02:55 م
مدرس وبائيات بجامعة الإسكندرية: وزارة الصحة تقوم بإجراءات قوية لرصد الإصابات بكورونا جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قالت الدكتورة نرمين نبيل، مدرس الوبائيات بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه وهو ما يفوق التوقع ونرفع جميعا القبعة لوزارة الصحة لتنفيذ إجراءات قوية لترصد الحالات المرضية .

واضافت فى بيان عن المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أنه من الطبيعى ارتفاع عدد الحالات المرضية نتيجة انتشار الوباء ونتيجة لإجراءات التقصى الجيدة التى  ترصد الحالات ، مشيرة إلى الدور الكبير الذى يقوم به الأطباء وجيش مصر الابيض لحماية الشعب المصرى الذى يعمل بكامل طاقته وقوته ، مطالبة الشعب المصرى بضرورة الالتزام وعدم النزول نهائيا لأن عدم الالتزام سيدخل الدولة فى مرحلة صعبة من تفشى الوباء .

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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