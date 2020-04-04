وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بينها 26 حالة وافدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصا بينهم 239 وافدون من الخارج.