اليوم السابع
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محافـظ المنوفية يتابع تنفيذ قرار حظر التجول وغلق المحال التجارية بمدينة تلا

السبت، 04 أبريل 2020 10:49 م
محافـظ المنوفية يتابع تنفيذ قرار حظر التجول وغلق المحال التجارية بمدينة تلا محافـظ المنوفية يتابع تنفيذ قرار حظر التجوا
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية سيرًا على الأقدام بشوارع مركز ومدينة تلا للتأكد من تنفيذ قرار حظر التجول وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق.

كما قام المحافظ بتفقد عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المقررة، وكذا متابعة تنفيذ إجراءات حظر حركة المواطنين علي كل الطرق العامة والتأكد من إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال جولته التفقدية حرص المحافظ على تفقد مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بشوارع مدينة تلا، موجهًا بسرعة تنفيذ المهام واستغلال فترة الحظر في إنجاز الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

هذا وأشاد المحافظ بما لمسه من حرص شعب المنوفية بتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة، وذلك إيمانًا منهم بأن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص الدولة بالحفاظ على  أمنهم وسلامتهم.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التواجد الميدانى بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بشن الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وكذا تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة المنشآت وأماكن التجمعات للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

 

 

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محافـظ المنوفية يتابع تنفيذ قرار حظر التجوا
 
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محافـظ المنوفية يتابع تنفيذ قرار حظر التجوا
 
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محافـظ المنوفية يتابع تنفيذ قرار حظر التجوا


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