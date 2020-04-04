اليوم السابع
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محافـظ المنوفية: تسليم 24 ألف شريحة تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

السبت، 04 أبريل 2020 04:40 م
محافـظ المنوفية: تسليم 24 ألف شريحة تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى تسليم شرائح التابلت
المنوفية - محمود شاكر

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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار التنسيق بين الشركة المصرية للإتصالات ومديرية التربية والتعليم فى تسليم شرائح التابلت الخاصة لطلاب الصف الأول الثانوى وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب خلال هذه المرحلة الراهنة وضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

و أوضح المحافظ بأنه تم تسليم 24 ألف شريحة تابلت من إجمالى 30 ألف شريحة للطلاب بنطاق المحافظة ، وسيتم توزيع باقى الشرائح وفقاً لخطة التوزيع المحددة ، حيث تم تجهيز 11 مدرسة بجميع مراكز المحافظة كإجراء إحترازى منعاً للتزاحم ولتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور .

هذا وقد ناشد المحافظ الطلاب وأولياء الأمور الذين لم يحصلوا على شرائح التابلت التوجه إلى المدارس المعلن عنها ومقرات الشركة المصرية للإتصالات لإستلامها وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والصحية حرصاً عليهم.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد ناشد عدد من أهالي قرية شرانيس مركز قويسنا بعدم التجمع والإلتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للقرية لزيارة عدد من  أسر العزل المنزلي وتقديم كافة أوجة الدعم اللازم ، حيث لاحظ تجمع عدد من الأهالي بمدخل القرية وعلي الفور استوقف سيارته وناشدهم بضرورة الإلتزام بعدم التجمعات والوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا  المستجد .

كما شدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة قويسنا بضروة إزالة تجمعات القمامة بنطاق القرية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين.


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