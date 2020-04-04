محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بمتابعة المعايير الصحية للأنشطة المرخص لها بالفتح

يأتي في ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وكذا الالتزام الدقيق بـ "حمل الشهادات الصحية للعاملين، ارتدائهم الكمامات والقفازات، التطهير والرش والتعقيم المستمر، وضع صناديق قمامة مغطاة، تغطية المنتجات الغذائية المعروضة بغطاء من البلاستيك "، بالإضافة إلي تشكيل لجان بكافة مراكز ومدن المحافظة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو نائبه وعضوية كلًا من " الصحة، الطب بيطري، التموين " علي أن تختص اللجان بالمرور المفاجئ خاصة أثناء فترة الحظر للتأكد من الالتزام بالمعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، كذا ضبط الأنشطة المخالفة لهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ قرارات الغلق الإداري بشأنها وكافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ ، أنه وجه بوضع أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول، مع استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، للحفاظ على الصحة العامة لأهالي المحافظة، كم وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة في الشوارع.