محافظ كفر الشيخ : لدينا 81 جهاز تنفس صناعى ومستشفى حجر صحى ببلطيم

قال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ إن المحافظة لديها 81 جهاز تنفس صناعي موزعة على المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.

وأضاف: "هناك غرف عناية مركزة بها أجهزة تنفس صناعي ، ولا توجد لدينا أجهزة معطلة ، ولدينا حجر صحي واحد بمستشفى بلطيم المركزي، وحجرات عزل ب 5 مستشفيات بالمحافظة، وهناك متابعة جيدة للحالات التي ترد من الخارج من أبناء المحافظة" .

وأضاف محافظ كفر الشيخ: "لدينا 5 حالات ثبت إيجابيتها بفيروس كورونا ، شفيت منهم حالة وخرجت من الحجر الصحي، مؤكداً أن الأربع حالات الأخرى في حجرات عزل خارج المحافظة ، مشيراً إلى أنه تم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين للحالات وثبتت سلبيتها".

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه يثني على أداء المسئولين والعاملين بقطاع الصحة بالمحافظة ، وبكل الأطباء والتمريض والأجهزة المعاونة والإداريين، والفنيين بالمستشفيات ،مشيراً إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحماية أهالينا بالمحافظة .

كما أثنى على التعاون بين كلية طب جامعة كفر الشيخ والمستشفى الجامعي ، وجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي ، رئيس الجامعة ،وبين صحة كفر الشيخ لصالح أهالي المحافظة.

وأضاف اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، أنه شكل غرفة العمليات الطارئة لمتابعة المرور على الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.

يذكر أن الحالات الإيجابية التي ثبتت إيجابيها ل "ش. م" 38 سنة أمين شرطة السياحة، بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، من احدى قرى مركز دسوق ، وشفيت وثبتت سلبيتها،وفي بيلا حالتين "ب . ف . ح" طبيب بإحدى المستشفيات بالقاهرة، كان في زيارته لأسرته ببيلا والثاني أحمد . م . س" 63 سنة، مقيم بمركز بيلا ، وكان قادماً من أداء مناسك العمرة ، وبقلين "أ . ع . ع" مقيم بأحدي قري مركز قلين،"و "ا.ع.ب.ع" 63 سنة إمام وخطيب على المعاش قادم من المملكة العرية السعودية.