اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 12:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ : لدينا 81 جهاز تنفس صناعى ومستشفى حجر صحى ببلطيم

السبت، 04 أبريل 2020 12:00 ص
محافظ كفر الشيخ : لدينا 81 جهاز تنفس صناعى ومستشفى حجر صحى ببلطيم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ إن المحافظة لديها 81 جهاز تنفس صناعي موزعة على المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.

وأضاف: "هناك غرف عناية مركزة بها أجهزة تنفس صناعي ، ولا توجد لدينا أجهزة معطلة ، ولدينا حجر صحي واحد بمستشفى بلطيم المركزي، وحجرات عزل ب 5 مستشفيات بالمحافظة، وهناك متابعة جيدة للحالات التي ترد من الخارج من أبناء المحافظة" .

وأضاف محافظ كفر الشيخ: "لدينا 5 حالات ثبت إيجابيتها بفيروس كورونا ، شفيت منهم حالة وخرجت من الحجر الصحي، مؤكداً أن الأربع حالات الأخرى في حجرات عزل خارج المحافظة ، مشيراً إلى أنه تم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين للحالات وثبتت سلبيتها".

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه يثني على أداء المسئولين والعاملين بقطاع الصحة بالمحافظة ، وبكل الأطباء والتمريض والأجهزة المعاونة والإداريين، والفنيين بالمستشفيات ،مشيراً إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحماية أهالينا بالمحافظة .

كما أثنى على التعاون بين كلية طب جامعة كفر الشيخ والمستشفى الجامعي ، وجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي ، رئيس الجامعة ،وبين صحة كفر الشيخ لصالح أهالي المحافظة.

وأضاف اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، أنه شكل غرفة العمليات الطارئة لمتابعة المرور على الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك

يذكر أن الحالات الإيجابية التي ثبتت إيجابيها  ل "ش. م"  38 سنة أمين شرطة السياحة، بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، من احدى قرى مركز دسوق ، وشفيت وثبتت سلبيتها،وفي بيلا حالتين "ب . ف . ح" طبيب بإحدى المستشفيات بالقاهرة،  كان في زيارته لأسرته ببيلا والثاني أحمد . م . س" 63 سنة، مقيم بمركز بيلا ، وكان قادماً من أداء مناسك العمرة ، وبقلين  "أ . ع . ع" مقيم بأحدي قري مركز قلين،"و "ا.ع.ب.ع" 63 سنة إمام وخطيب على المعاش قادم من المملكة العرية السعودية.


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ كورنا

عزل

محافظة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل

وزير التعليم: لا تغيير فى موعد امتحانات الثانوية العامة.. وخلاف ذلك شائعات

وزير التعليم: لا تغيير فى موعد امتحانات الثانوية العامة.. وخلاف ذلك شائعات

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة