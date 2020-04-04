محافظ بورسعيد يتفقد 3 وحدات تطهير وتعقيم جديدة لمواجهة كورونا.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، 3 وحدات جديدة، لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت ومستشفيات المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، رافقة خلالها اللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة

وأشار محافظ بورسعيد، خلال تفقده الوحدات الجديدة، إلى أن الوحدات الثلاث منهم وحدتين تطهير بطاقة 600 لتر، ووحدة بطاقة 300 لتر، وجرى تصنيعها من خلال وزارة الإنتاج الحربي بشركة حلوان لمحركات الديزل مصنع 909، مقدما الشكر لوزير الإنتاج الحربي على سرعة تصنيع وإرسال الوحدات الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرارية أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأحياء، وكذلك حملات رش وتطهير وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والهيئات والمؤسسات الحكومية والميادين، وذلك بالتنسيق بين الأحياء والأجهزة المعنية، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

من ناحية أخرى قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفيات من أطقم أطباء وتمريض علي الجهد المبذول خلال هذه الفترة وشدد علي بذل مزيد من الجهد والعرق فأبناء بورسعيد في الوقت الحالي ليسوا أقل أخلاصًا ووطنية من أحفاد 56 الذي ستظل بطولاتهم خالدة علي مر العصور والأجيال.

كما قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلي شباب بورسعيد المتطوعين الذين يقدموا أعمال بطولية في معاونة الأجهزة الصحية والطبية بالمحافظة وكذلك أبناء بورسعيد الذين تجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيروس المستجد كورونا.

وطمأن اللواء عادل الغضبان أبناء بورسعيد أن الوضع بالمحافظة تحت السيطرة وآمن بفضل التزام ووعي أبناء المحافظة وسوف يكون النصر بمشيئة الله لصالح الوطن والمواطن البورسعيدي كما حقق النصر في حربة ضد العدوان الثلاثي في 56.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أسواق المحافظة، تشهد وفرة فى المنتجات والسلع الغذائية والتموينية، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء للاطمئنان على مخزون السلع الغذائية والمنتجات فى كافة المحافظات، باعثًا رسالة طمأنينة لأبناء المحافظة بعدم القلق والتزاحم فى الأسواق والمخابز حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.











































