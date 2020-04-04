محافظ بنى سويف : تطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة فى مواجهة كورونا

أعلنت محافظة بني سويف، عن مواصلة إستقبال وتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين على رقم واتس آب "01552190365"، والخاصة بعدم الالتزام بقرارت الحكومة ومواعيد غلق المحال وزيادة أسعار السلع ، وذلك ضمن خطة المحافظة في مواجهة فيروس كورونا، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لمواجهة المرض ومنع إنتشاره.

وأشار بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن محافظ بني سويف وجه مسبقا بتوفير رقم خاص على تطبيق واتس آب، لاستقبال البلاغات والشكاوى في شكل رسائل، علاوة على ربط الرقم بغرفة عمليات المحافظة، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلفة بمخالفات فتح المحال في المواعيد التي أقرتها الحكومة ،و إقامة أسواق عشوائية، وسناتر الدورس الخصوصية، فضلا عن التلاعب في أسعار السلع،والاحتكار والغش التجاري،وبيع سلع منتهية الصلاحية إذ يتم تحويل البلاغ إلى فرق الرصد الميداني التابعة للوحدات المحلية والأجهزة الرقابية للتحقق منه واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالف حال صحة وقوع المخالفة، مشيرا إلى أن المحافظة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتهاون في تنفيذ القانون وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين.

وطالب محافظ بني سويف الموطنين بضرورة التفاعل الإيجابي ومساعدة أجهزة المحافظة، للمساهمة فى نجاح الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا،مشددا على أنه حال صحة البلاغ الذي يتعلق بالمحال العامة أو المنشآت التجارية الوارد بشأنها قرار مجلس الوزراء،سيتم سحب رخصة المحل، لافتا إلى أن من يفض الشمع الأحمر ويعيد فتح المحل الذي أغلق اداريا ،يتعرض للمساءلة القانونية.

وفي ذات الصدد منعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف ، إقامة السوق الرئيسى بالمدينة ، من خلال منع الباعة المترددين على مكان السوق من الوصول إليه، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا من فض السوق الرئيسى بالمدينة وعدد من السويقات الأخرى بقرى المركز ومنع إقامتها من خلال غلق مداخل القرى المؤدية الى السويقات، وذلك في إطار تكثيف الحملات على الأسواق والمحال لتنفيذ قرارات الغلق، ضمن الإجراءات الإحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.