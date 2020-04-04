محافظ الوادي الجديد يدعم مكاتب البريد بمقاعد ومظلات لكبار السن

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

كلف محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم السبت، الجهاز التنفيذي بدعم مكاتب البريد على مستوى المحافظة بمقاعد ومظلات لخدمة كبار السن خلال صرف المعاشات ووجه الزملوط، خلال تفقده اليوم لمكتب بريد قرية الشيخ والي بمركز الداخلة، بضرورة رفع مستوى التجهيز والتنظيم بمشاركة المتطوعين سواء من شباب القرية أو المجلس التطوعي للشباب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما وجه المحافظ، بضرورة تنفيذ فكره مبتكرة بتحديد أماكن الوقوف لتحديد المسافات لتنظيم عمليات الصرف منعًا للتزاحم والتكدس بين المواطنين حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وكان اللواء محمد الزملوط، وجه بضروره رفع مستوى التجهيز والتنظيم بمكاتب البريد والبنوك ومنافذ المعاشات ودعمها بمظلات وكراسي، وذلك لتوفير كل سبل الراحة والحماية للمواطنين من أصحاب المعاشات، واستيعاب أكبر عدد منهم.

وشدد المحافظ على ضرورة تنظيم عمليات الصرف من خلال اللائحة التي وضعتها وزارة التضامن الإجتماعي وتسليم كروت بالأرقام لكل مواطن منعًا للتزاحم والتكدس والحرص علي ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للانتظار حرصًا علي صحتهم وسلامتهم.

أكد مصطفي، تجهيز 39 مكتب بريد موزعة على جميع قري ومدن المحافظة، و3 منافذ في مركزي الخارجة والداخلة، بواقع منفذين في الخارجة الأول في مبني التأمينات الاجتماعية والثاني في مبني المعاشات، ومبني التأمينات الاجتماعية في مدينة موط بمركز الداخلة، لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف معاش أبريل، وبدأت اعمال الصرف اعتبارا من الساعة 7 صباحا وحتى نهاية اليوم قبيل فرض حظر التجوال.

وأشار مصطفى، الي تجهيز مدرسة بمدينة الخارجة وهي الابتدائية المشتركة البنين بميدان الشعلة لاستقبال كبار السن خلال صرف المعاش من مكتب بريد الخارجة بلد، وفتح أبواب دار المناسبات بمدينة باريس امام المواطنين خلال صرف المعاش من مكتب بريد مدينة باريس.