محافظ الوادى الجديد يوجه بتعميم تجربة زراعة تقاوي القمح عالية الإنتاج

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

كلف محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم السبت، الجهاز التنفيذي والقطاع الزراعي، بحصر المزارعين الذين نجحوا في زراعة تقاوي القمح "سدس 14" بعد تحقيقها إنتاجية 15 إردب قمح للفدان الواحد بهدف تعميم تجربة زراعة هذه التجربة علي مستوى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة اليوم، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، لمزرعة قمح نموذجية بقريه "أسمنت" بالداخلة، وذلك للاطمئنان على زراعات القمح بالمحافظة والتي يتزامن حاليًا بدء موسم حصادها.

وكلف الزملوط، صندوق استصلاح الأراضي بشراء المحاصيل المنزرعة بهذه التقاوي والتنسيق مع وزارة الزراعة لاستلامها، وذلك للتيسير على الفلاحين في تسويق محاصيلهم.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وافق على تخصيص مساحة 1000 فدان بمناطق الخارجة والداخلة وبلاط لزراعتها بالخضر والفاكهة وإنتاج الزراعات التجريبية بهذه المناطق، لتكون فرصة للتوصل إلى الإنتاج الكافي لسد الاحتياجات واستنباط سلالات جديدة تخدم التوسعات الزراعية بالمنطقة.

صرح بذلك، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة، لتوفير احتياجات الوادي الجديد الذى ما زال يعتمد على الغير في توفير احتياجاته، لافتًا إلى أن وزير الزراعة، وافق كذلك على طلب المحافظة بفتح منافذ بيع بجميع مدن المحافظة وتكون جاهزة قبل شهر رمضان، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم والخضراوات والفاكهة.

وفي سياق متصل، أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، قرعة علنية لتسليم 180 فدانًا للمنتفعين بقرية "بدخلو" ضمن مشروع الظهير الزراعي الذي تنفذه المحافظة.

أكد اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، إجراء القرعة بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد سيد محمود،. وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء القرعة من مركز الداخلة وقرية "بدخلو"، وعدد من أبناء القرية، وبلغ عدد المتقدمين والذين انطبقت عليهم الشروط 109 متقدمًا، للحصول على 60 قطعة ومساحة القطعة الواحدة 3 أفدنة، وأُجُريت القرعة بشفافية وحيادية تامة وأمام الجميع.

أضاف الفحام، أن المركز يواصل تسليم باقي الأراضي المخصصة لمشروع الظهير الزراعي بالمركز وقراه، وذلك بعد حفر البئر أو العين الجوفي وإشهار شركة مساهمة بين المنتفعين، بهدف التوسع في الرقعة الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب.