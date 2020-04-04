محافظ الوادى الجديد يوجه بتخصيص منافذ لبيع السلع والخضروات المخفضة بالداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، ترافقه حنان مجدى، نائب المحافظ، منفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بمدينة موط بالداخلة ووجه الزملوط، بتخصيص قسم لبيع منتجات الصوب الزراعية من خضروات وفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق كما تفقد الزملوط، منفذ الوحدة المحلية لمركز الداخلة لبيع الخضروات والفاكهة التي وفرتها الوحدة المحلية من الصوب والمشروعات الزراعية المقامة بالمركز والتي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وكان المحافظ تفقد أيضا سير العمل بطريق موط العوينات جنوب مطار الداخلة الجوي، الذي يجري حاليا تمهيده لرفع كفاءته وتقويته وذلك لتحقيق عنصر السلامة والأمان لحركة الشاحنات المتجه من وإلى منطقه العوينات، لخدمة المشروعات الاستثمارية ،ووجه الزملوط، بضرورة الالتزام بمقاييس الجودة في أداء الأعمال والانتهاء في التوقيتات المحددة لها.

كما تفقد المحافظ، مول الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة موط بمركز الداخلة، ووجه ببيع منتجات مشروعات العوينات بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما وجه الزملوط، بتشغيل خدمه توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري)، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر، مع تحديد قيمه الخدمة مسبقا، مشددًا بضرورة عدم المبالغة فيها.