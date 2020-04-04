محافظ الوادى الجديد يتابع آليات العمل بمستشفى الداخلة العام

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بفريق المنظومة الصحية بالداخلة وذلك بمقر مستشفى الداخلة العام، بمينة موط، للوقوف على سير العمل ومدى الجاهزية لمكافحة الامراض والأوبئة واستقبال أي حالات طارئة خاصة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتورأحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقررمحافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، دراسة عدم ندب الطبيبات الإناث من الداخلة الي الخارجة طالمًا يتوفر أطباء ذكور كبديل عنهن، ولمراعاة الناحية الإنسانية، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع، مقدمًا الشكرلجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة على مجهوداتهم وتحملهم المسئولية خلال تلك الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووجه الزملوط، خلال اللقاء بضرورة استمرار التنسيق بين المحافظة وقطاع الصحة والمتطوعين، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل سليم لضمان تحقيق المستهدف وهوالسلامة والصحة العامة للمواطنين.

كما وجه الزملوط، بتكثيف مشاركة المتطوعين للتحكم في دخول سيارات النقل وتطهيرها والتأكد من انتظارها خارج المدينة لمنع نشر العدوى.

وكلف الزملوط الإدارة الهندسية بتشكيل لجنة لمعاينة مبنى الاستقبال القديم لإمكانية اعاده استخدامه من عدمه، وذلك لإتاحة أماكن تحسبًا ومنعً لازدحام المواطنين وتكدسهم، كما وجه بالاستعانة بجهاز PCR الموجود بالخارجة لإجراء التحاليل لحين توفير جهاز PCR للمستشفى.

وخلال جولته بالمستشفى تفقد قسم الأشعة المقطعية الذي يجري تطويره وتجهيزه بجهاز أشعة مقطعية جديد، مؤكدًا أن المحافظة لا تألوا جهدا لتوفيرالأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لتلبية احتياجات المرضي للتيسيرعليهم من مشقة السفر.