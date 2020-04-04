محافظ المنيا يوجه بإرسال هدايا عينية لأطفال مؤسسات الأيتام

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التحية لجميع الاطفال فى ذكرى الاحتفال، بيوم اليتيم، الذى يحل فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام.

وقال محافظ المنيا، إن أطفال مصر، هم قوتها الحقيقية، وقادتها فى المستقبل، ووجه المحافظ إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع مديرية التضامن لإرسال عدد من الهدايا العينية لأطفال مؤسستى البنين والبنات ، والتى تتضمن مستلزمات للنظافة الشخصية والوقائية، تشجيعا للأطفال على أهمية النظافة وغسل اليدين.

وكان المحافظ قد قرر إلغاء جميع الاحتفالات ومنها يوم اليتيم ، وذلك فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى سياق أخر قال المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة لن تتهاون فى التصدى لأى حالات للتعدى على أراضى الدولة ، وكل من تسول له نفسه عدم احترام القانون والبناء المخالف دون ترخيص، مشددا على رؤساء المراكز والنواب ورساء الأحياء والقرى بضرورة مراجعة اوضاع العقارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى إطار تنفيذ تكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوى أربع حالات على أراضى أملاك دولة بقريتى تونا الجبل وابشادات فى المهد.

وأشار عامر طه رئيس المركز إلى استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية .

وفى مركز العدوة، أوقفت الوحدة المحلية حالة تعدى فى المهد بالبناء على أرض ولاية الأوقاف بقرية عطف حيدر على مساحة 90م2 ، كما تستمر الوحدة المحلية فى متابعة كافة أشكال التعدى على اراضى أملاك الدولة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شدد خلال التواصل معه بالفيديو كونفراس على جميع المحافظين بضرورة ترصد جميع حالات التعدى على الأراضى وازالتها على الفور.

ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الرش والتطهير بنطاق المركز، حيث قامت برش وتطهير مستشفى رمد المنيا، ومديرية أوقاف المنيا، وذلك بالتعاون مع إدارة المنيا البيطرية .