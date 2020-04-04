اليوم السابع
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محافظ المنيا يحذر: لا تهاون مع المخالفين فى التعدى على أراضى الدولة

السبت، 04 أبريل 2020 01:50 م
محافظ المنيا يحذر: لا تهاون مع المخالفين فى التعدى على أراضى الدولة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن جميع أجهزة المحافظة لن تتهاون فى التصدى لأى حالات تعدى على أراضى الدولة، وكل من تسول له نفسه عدم احترام القانون والبناء المخالف دون ترخيص، مشددا على رؤساء المراكز والنواب ورؤساء الأحياء والقرى بضرورة مراجعة أوضاع العقارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وفى إطار تنفيذ تكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوى 4 حالات على أراضى أملاك الدولة بقريتى تونا الجبل وإبشادات فى المهد.

إزالة تعديات بالمنيا (1)
إزالة تعديات بالمنيا

وأشار عامر طه - رئيس المركز - إلى استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية. وفى مركز العدوة، أوقفت الوحدة المحلية حالة تعدى فى المهد بالبناء على أرض ولاية الأوقاف بقرية عطف حيدر على مساحة 90م2، كما تستمر الوحدة المحلية فى متابعة كافة أشكال التعدى على الأراضى أملاك الدولة .

إزالة تعديات بالمنيا (2)
إزالة تعديات بالمنيا

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال التواصل بالفيديو كونفراس على جميع المحافظين بضرورة ترصد جميع حالات التعدى على الأراضى وإزالتها على الفور.

إزالة تعديات بالمنيا (3)
إزالة تعديات بالمنيا

من ناحية أخرى كان المحافظ قد سلم الفريق الطبى بمستشفى ملوى - التى تم افتتاحها استثنائى للحجر الصحى - 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة فى مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا أن هناك تواصل يومى بين جميع أطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشأن فيروس كورونا المستجد .

 

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة فى حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدًا جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الالتزام فى منازلهم لمنع انتشار العدوى.


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فيروس كورونا

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