محافظ المنيا: تسليم 24 ألف شريحة تابلت للطلاب من خلال 9 مدارس بجميع المراكز

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، تواصل توزيع شرائح التابلت الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وخاصة فى الفترة الراهنة، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المحافظ، أنه تم تسليم عدد 24 ألف 825 شريحة للطلاب من إجمالى 26 ألف 672، وسيتم تسليم باقى الشرائح وفقا لخطة التوزيع المحددة ، بانتظام دون أى تزاحم نظرا لتقسيم الطلاب وأولياء الأمور بجميع المراكز ، لافتا أنه تم تجهيز 9 مدارس بجميع المراكز لتسليم تلك الشرائح لطلاب المرحلة الثانوية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى .

ناشد المحافظ، أولياء الأمور الذين لم يحصلوا على الشريحة حتى الان التوجه للمدارس الخاصة بتوزيع تلك الشرائح لمنع أى تجمعات مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتى اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن ناحية أخرى وجه محافظ المنيا، التحية لجميع الاطفال فى ذكرى الاحتفال، بيوم اليتيم، الذى يحل فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام.

وقال المحافظ إن أطفال مصر، هم قوتها الحقيقية، وقادتها فى المستقبل، ووجه المحافظ إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع مديرية التضامن لإرسال عدد من الهدايا العينية لأطفال مؤسستى البنين والبنات، والتى ستضم مستلزمات للنظافة الشخصية والوقائية، تشجيعا للأطفال على أهمية النظافة وغسل اليدين.

وكان المحافظ قد قرر الغاء جميع الاحتفالات ومنها يوم اليتيم، وذلك فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.