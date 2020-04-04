اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: تسليم 24 ألف شريحة تابلت للطلاب من خلال 9 مدارس بجميع المراكز

السبت، 04 أبريل 2020 03:51 م
محافظ المنيا: تسليم 24 ألف شريحة تابلت للطلاب من خلال 9 مدارس بجميع المراكز توزيع شرائح التابلت بالمنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، تواصل توزيع شرائح التابلت الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وخاصة فى الفترة الراهنة، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المحافظ، أنه تم تسليم عدد 24 ألف 825 شريحة للطلاب من إجمالى 26 ألف 672، وسيتم تسليم باقى الشرائح وفقا لخطة التوزيع المحددة ، بانتظام دون أى تزاحم نظرا لتقسيم الطلاب وأولياء الأمور بجميع المراكز ، لافتا أنه تم تجهيز 9 مدارس بجميع المراكز لتسليم تلك الشرائح لطلاب المرحلة الثانوية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى .

ناشد المحافظ، أولياء الأمور الذين لم يحصلوا على الشريحة حتى الان التوجه للمدارس الخاصة بتوزيع تلك الشرائح لمنع أى تجمعات مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتى اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن ناحية أخرى وجه محافظ المنيا، التحية لجميع الاطفال فى ذكرى الاحتفال، بيوم اليتيم، الذى يحل فى الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام.

وقال المحافظ إن أطفال مصر، هم قوتها الحقيقية، وقادتها فى المستقبل،  ووجه المحافظ إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع مديرية التضامن لإرسال عدد من الهدايا العينية لأطفال مؤسستى البنين والبنات، والتى ستضم مستلزمات للنظافة الشخصية والوقائية، تشجيعا للأطفال على أهمية النظافة وغسل اليدين.

وكان المحافظ قد قرر الغاء جميع الاحتفالات ومنها يوم اليتيم، وذلك فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

تعليم المنيا

شرائح التابلت

وزارة التربية والتعليم

محافظ المنيا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. بريد الشرقية وأبو كبير يسلمان معاشات و شرائح تابلت ب59 مدرسة

السبت، 04 أبريل 2020 01:55 م

محافظ القليوبية: تسليم 2070 شريحة تابلت لطلاب مدارس القناطر الخيرية

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 م

توزيع شرائح تابلت أولى ثانوى الجمعة والسبت بـ8 مدارس ببنى سويف.. تعرف عليها

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:04 ص

صور .. محافظة كفر الشيخ وزعت 11 ألف و 255 شريحة تابلت و التوزيع مستمر

الخميس، 02 أبريل 2020 04:49 م

توزيع شرائح تابلت أولى ثانوى داخل الفصول وأفنية المدارس بأسوان ..صور

الإثنين، 30 مارس 2020 01:36 م

12 مدرسة لتوزيع شرائح "تابلت الثانوية" بالقليوبية.. تعرف عليها

الإثنين، 30 مارس 2020 11:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة