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خلال جولته بقرية شرانيس

محافظ المنوفية يناشد أهالى "شرانيس" بعدم التجمع والإلتزام بالإجراءات الوقائية

السبت، 04 أبريل 2020 02:56 م
محافظ المنوفية يناشد أهالى "شرانيس" بعدم التجمع والإلتزام بالإجراءات الوقائية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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ناشد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عدد من أهالى قرية شرانيس مركز قويسنا ، بعدم التجمع ، والإلتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للقرية لزيارة عدد من أسر العزل المنزلى ، وتقديم كافة أوجة الدعم اللازم ، حيث لاحظ تجمع عدد من الأهالى بمدخل القرية ، وعلى الفور استوقف سيارته وناشدهم بضرورة الإلتزام بعدم التجمعات والوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة قويسنا بضروة إزالة تجمعات القمامة بنطاق القرية ، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين. 

كان محافظ المنوفية قد قام بتفقد عدد من منازل أسر العزل المنزلى بقرى مليج وشرانيس للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية إحتياجاتهم ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ووكيل وزراة الصحة ورؤساء مدن شبين الكوم وقويسنا.

حيث قام المحافظ بتوزيع سلع غذائية ومطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلى ، مؤكداً على أنه قد وضع خطة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والمجتمع المدنى لتوفير كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية للأسر الأكثر تضرراً ، موضحاُ على أنه سيتم توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات وكمامات طبية على باقى الأسر بالمحافظة للوقوف بجانبهم فى تلك الظروف الراهنة ، هذا وقد شدد على وكيل وزارة الصحة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية بقويسنا بسرعة أخذ عينات لأحدى الأسر المجاورة لأحد الحالات الإيجابية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حيالهم.

هذا وقد توجهت الأسر بالشكر لمحافظ المنوفية لحرصه و إهتمامه بهم والوقوف بجانبهم وأكد المحافظ لهم أن الدولة تسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة إنتشار فيروس كورنا .

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين.

وخلال تفقده أحد حالات العزل المنزلى وجه المحافظ وكيل وزراة التربية والتعليم بسرعة إتخاذ اللازم نحو تفعيل شريحة التابلت الخاصة بأحد أبنائه بالصف الأول الثانوى حرصاً على مصلحته.

 


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