اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 03:22 م
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محافظ المنوفية :تكثيف أعمال تطهير دور الأيتام وانتظام صرف المعاشات بالمدارس

السبت، 04 أبريل 2020 03:22 م
محافظ المنوفية :تكثيف أعمال تطهير دور الأيتام وانتظام صرف المعاشات بالمدارس صرف المعاشات بالمدارس
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إستمرار عمليات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت الحكومية والخدمية مشددا على تكثيف أعمال التطهير بدور مؤسسات الأيتام والرعاية وتعقيمها حفاظا على صحة أبنائنا وبناتنا وضرورة إتباع نظم التغذية السليمة ومراعاة كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا .

وفى سياق متصل أكد محافظ المنوفية على إنتظام متابعة صرف معاشات شهر أبريل لمستحقيها مؤكدا على ضرورة إتباع كافة الاجراءات الوقائية وتسهيل عملية الصرف حرصا على أصحاب المعاشات ومصالحهم .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد خصص 22 مدرسة بنطاق المحافظة مجاورة لمكاتب البريد بالتنسيق بين التربية والتعليم وهيئة البريد كمنافذ إضافية لصرف المعاشات للحد من التجمعات تفاديا لانتشار فيروس كورونا .

و ناشد محافظ المنوفية أصحاب المعاشات ضرورة الإلتزام بمواعيد الصرف المقررة منعا للتزاحم وإتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة حفاظا على الصحة العامة .

وقام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتفقد عدد من  منازل أسر العزل المنزلى بقرى مليج وشرانيس للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية إحتياجاتهم ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى  ووكيل وزراة الصحة ورؤساء مدن شبين الكوم  وقويسنا.

و قام المحافظ بتوزيع سلع غذائية ومطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلى ، مؤكداً على أنه قد وضع خطة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والمجتمع المدنى لتوفير كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية للأسر الأكثر تضرراً، موضحاُ على أنه سيتم  توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات وكمامات طبية  على باقى الأسر بالمحافظة للوقوف بجانبهم فى تلك الظروف الراهنة ، هذا وقد شدد على  وكيل وزارة الصحة بالتنسيق  الكامل مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية بقويسنا بسرعة أخذ عينات لأحدى الأسر المجاورة لأحد الحالات الإيجابية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حيالهم.

و توجهت الأسر بالشكر لمحافظ المنوفية لحرصه و إهتمامه بهم والوقوف بجانبهم وأكد المحافظ لهم أن الدولة تسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة إنتشار فيروس كورنا .

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين.

وخلال تفقده أحد حالات العزل المنزلى وجه المحافظ وكيل وزراة التربية والتعليم بسرعة إتخاذ اللازم نحو تفعيل شريحة التابلت الخاصة بأحد أبنائه بالصف الأول الثانوى حرصاً على مصلحته   .

 

 

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