اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: عزل أسرة في كفر أبو ذكرى بعد إصابة رب العائلة بكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 03:52 م
محافظ القليوبية: عزل أسرة في كفر أبو ذكرى بعد إصابة رب العائلة بكورونا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الوضع داخل قرية كفر أبوذكري مركز بنها والتي سجلت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل أسرة واحدة آمن تماما، مشيرا إلى أن الحالات في عائلة واحدة بسبب مخالطتهم لرب الأسرة الذي أصيب بالعدوى وهو عائد من إيطاليا منذ مدة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن مديرية الصحة اتخذت كافة إجراءات الوقاية والتطهير والتعقيم لمنزل العائلة بالقرية حيث خضع كل المقيمين بالمنزل من المخالطين لعزل ذاتي داخل المنزل منذ اكتشاف أول حالة ونقلها للعزل ومن يظهر عليه الأعراض وتثبت النتائج إصابته من بينهم يتم نقلها لمستشفى العزل مشددا على أن الإصابات الـ 5 التي ظهرت بالقرية من العائلة ولم تخرج عن نطاقهم.

وقال المحافظ إنه لا داعي للقلق أو إثارة الشائعات، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة ولكن مؤشر ارتفاع الحالات المصابة على مستوى الجمهورية يتطلب منا الحذر الشديد والالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل منعا للتجمعات وعدم الاستخفاف بالأمر لأن المرحلة الحالية تحتاج لأن يكون الالتزام ضرورة مشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة البيانات الرسمية.

وأوضح المحافظ، أنه لا توجد أي قرى أو مناطق بالمحافظة تم فرض عزل عليها، موضحا أنه توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في القليوبية ونسب الإصابة بفيروس كورونا بالمعدلات الطبيعية كباقي المحافظات، ويوجد مستشفى خاص بالعزل للتعامل مع الإصابات

وقال اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية والقائم بأعمال رئيس مدينة ومركز بنها، إن القرية خضعت لإجراءات احترازية وتعقيم وتطهير قامت بها أجهزة الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة حيث جرى رش منزل المصابين وأسرهم والمخالطين وجار حاليا تجهز حملة مكبرة للتطهير لكافة أنحاء القرية مؤكدا أن الوضع آمن تماما في القرية.


اخبار القليوبية

كورونا

فيروس كورونا

كفر أبو ذكرى

بنها

حجر صحي

عزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة