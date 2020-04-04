محافظ القليوبية: عزل أسرة في كفر أبو ذكرى بعد إصابة رب العائلة بكورونا

القليوبية إبراهيم سالم

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الوضع داخل قرية كفر أبوذكري مركز بنها والتي سجلت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل أسرة واحدة آمن تماما، مشيرا إلى أن الحالات في عائلة واحدة بسبب مخالطتهم لرب الأسرة الذي أصيب بالعدوى وهو عائد من إيطاليا منذ مدة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن مديرية الصحة اتخذت كافة إجراءات الوقاية والتطهير والتعقيم لمنزل العائلة بالقرية حيث خضع كل المقيمين بالمنزل من المخالطين لعزل ذاتي داخل المنزل منذ اكتشاف أول حالة ونقلها للعزل ومن يظهر عليه الأعراض وتثبت النتائج إصابته من بينهم يتم نقلها لمستشفى العزل مشددا على أن الإصابات الـ 5 التي ظهرت بالقرية من العائلة ولم تخرج عن نطاقهم.

وقال المحافظ إنه لا داعي للقلق أو إثارة الشائعات، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة ولكن مؤشر ارتفاع الحالات المصابة على مستوى الجمهورية يتطلب منا الحذر الشديد والالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل منعا للتجمعات وعدم الاستخفاف بالأمر لأن المرحلة الحالية تحتاج لأن يكون الالتزام ضرورة مشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة البيانات الرسمية.

وأوضح المحافظ، أنه لا توجد أي قرى أو مناطق بالمحافظة تم فرض عزل عليها، موضحا أنه توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في القليوبية ونسب الإصابة بفيروس كورونا بالمعدلات الطبيعية كباقي المحافظات، ويوجد مستشفى خاص بالعزل للتعامل مع الإصابات

وقال اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية والقائم بأعمال رئيس مدينة ومركز بنها، إن القرية خضعت لإجراءات احترازية وتعقيم وتطهير قامت بها أجهزة الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة حيث جرى رش منزل المصابين وأسرهم والمخالطين وجار حاليا تجهز حملة مكبرة للتطهير لكافة أنحاء القرية مؤكدا أن الوضع آمن تماما في القرية.