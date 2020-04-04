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محافظ القليوبية: ضبط 1942 مواطنا منذ بدء حظر التجوال وغلق 119 محلا مخالفا

السبت، 04 أبريل 2020 12:07 ص
محافظ القليوبية: ضبط 1942 مواطنا منذ بدء حظر التجوال وغلق 119 محلا مخالفا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار جهود رجال قوات الشرطة المصرية في تطبيق قرار حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موضحا أنه أسفرت جهود رجال أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، أسفرت خلال الأيام الماضية عن ضبط 1942 مواطنا خرقوا قرار حظر التجوال بمدن المحافظة، منهم 1556 مواطنا مترجلا بشوارع المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف "الهجان"، في تصريحات صحفية، أن الجهود أيضًا أسفرت عن غلق 119 محلا بمدن المحافظة أيضًا خرقوا قرار غلق المحال وقت حظر التجوال وفقا لقرار رئيس الوزراء، وتم تحرير مخالفات لهم بغرامات وغلق لمدة شهر، مشيرًا إلى أن جهود رجال الشرطة مازالت متواصلة للحفاظ على المواطنين والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول على حركة المواطنين بكل حزم وقوة لمواجهة فيروس كورونا.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والابتعاد عن أماكن التجمعات.


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