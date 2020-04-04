اليوم السابع
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محافظ القليوبية: تسليم 8846 شريحة تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة

السبت، 04 أبريل 2020 04:40 م
محافظ القليوبية: تسليم 8846 شريحة تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من تسليم 8846 شريحة تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس التى تم تخصيصها بكل إدارة تعليمية على مستوى 12 ادارة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والشركة المصرية للاتصالات.

 وأوضح المحافظ، أنه بدأ توزيع شرائح التابلت على الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك لتخفيف الازدحام والتكدس أمام السنترالات للحصول على شريحة التابلت وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن عملية توزيع الشرائح شهدت إقبالًا معتدلًا بدون تزاحم من أولياء أمور الطلاب، بالإضافة إلى ان المحافظ قامت باعمال تطهير المدارس قبل وبعد الانتهاء من توزيع شرائح التابلت على الطلاب حفاظًا على صحتهم وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وتمني المحافظ، لأبنائه الطلاب النجاح والتوفيق وإجتياز الامتحان التجريبي للصف الاول الثانوي والتى تنطلق غدا الاحد حيث سيقوم الطلاب بالدخول الطلاب علي المنصة الحكومية من منازلهم في الفترة من الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية مساء.

وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، والحد من انتشاره، ومن خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات، فقد تم مد العمل بتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي يومي الجمعة والسبت وذلك بالـ12 مدرسة الموزعة على مدن ومراكز المحافظة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور الذين لم يسمح لهم الوقت استلام الشريحة.

وأضاف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية قامت بتجهيز 12 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذه الشريحة بمثابة خط إنترنت لتفعيل "التابلت المدرسي" على منصة الوزارة الالكترونية، وتوزع دون مقابل.


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