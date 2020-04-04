محافظ الغربية: أقسام للعزل فى 17 مستشفى ومعمل مركزي لتحليل العينات

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إجراءات وقائية جديدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص اقسام للعزل لحالات الاشتباه بالاصابة بالفيروس فى 17 مستشفى بجميع مراكز المحافظة واستدعاء فرق طبية إضافيه لتقليص العجز في الأطباء والممرضين في الاماكن المصابه للقيام بالأعمال الوقائية وأعمال العزل.

وقال محافظ الغربية، في بيان له ، أنه تم تدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على إجراءات التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها والمصابين وكيفية أخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وإجراءات العزل ، موضحا انه تم تدريب 25 فريقا للتدخل السريع يضم كل فريق 4 افراد لتنفيذ العمليات المسح الطبي والقيام بالإجراءات الخاصة بحصر المصابين.

وأوضح المحافظ، أن تحليل العينات يتم في المعمل المركزي التابع لوزارة الصحة بطنطا ، وأضاف أنه تم تعزيز الإمكانيات بالمستشفيات للحد من انتشار الفيروس ، مشيرا الي أن مستشفى صدر المحلة بها 163 سرير و8 أسرة عناية مركزة ، كما يوجد بمستشفى حميات المحلة 116 سرير و 6 أسرة عناية مركزة تقدم الخدمات والرعاية الصحية للحالات المشتبه باصابتها بكورونا بقرية الهياتم.

وأضاف "رحمي" ، أن المحافظة إتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره إلى جانب اطلاق حملات كبرى للتوعية فى جميع ارجاء المحافظة تحث المواطنين على البقاء بالبيوت واتباع الإجراءات الوقائية والتى تعد سلاح للانتصار على الوباء‎.

من ناحيه اخرى علن دكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا توافر كافة الامكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة من عدد الأسرة وغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والطواقم الطبية المدربة وكبار الأطباء فى تخصصات التخدير والرعاية المركزة وأمراض الصدر والأمراض المتوطنة والتحاليل وأشعة تشخيصية.

وأضاف رئيس الجامعة ، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا تم توفير أماكن للعزل الطبي تستوعب 5000 شخص.