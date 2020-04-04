اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

و 25 فريقًا للتصدى السريع..

محافظ الغربية: أقسام للعزل فى 17 مستشفى ومعمل مركزي لتحليل العينات

السبت، 04 أبريل 2020 07:55 م
محافظ الغربية: أقسام للعزل فى 17 مستشفى ومعمل مركزي لتحليل العينات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إجراءات وقائية جديدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص اقسام للعزل لحالات الاشتباه بالاصابة بالفيروس فى 17 مستشفى بجميع مراكز المحافظة واستدعاء فرق طبية إضافيه لتقليص العجز في الأطباء والممرضين في الاماكن المصابه للقيام بالأعمال الوقائية وأعمال العزل.

وقال محافظ الغربية، في بيان له ، أنه تم تدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على إجراءات التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها والمصابين وكيفية أخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وإجراءات العزل ، موضحا انه تم تدريب 25 فريقا للتدخل السريع يضم كل فريق 4 افراد لتنفيذ العمليات المسح الطبي والقيام بالإجراءات الخاصة بحصر المصابين.

وأوضح المحافظ، أن تحليل العينات يتم في المعمل المركزي التابع لوزارة الصحة بطنطا ، وأضاف أنه تم تعزيز الإمكانيات بالمستشفيات للحد من انتشار الفيروس ، مشيرا الي أن مستشفى صدر المحلة بها 163 سرير  و8 أسرة عناية مركزة ، كما يوجد بمستشفى حميات المحلة 116 سرير و 6 أسرة عناية مركزة تقدم الخدمات والرعاية الصحية للحالات المشتبه باصابتها بكورونا بقرية الهياتم.

وأضاف "رحمي" ، أن المحافظة إتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره إلى جانب اطلاق حملات كبرى للتوعية فى جميع ارجاء المحافظة تحث المواطنين على البقاء بالبيوت واتباع الإجراءات الوقائية والتى تعد سلاح للانتصار على الوباء.

من ناحيه اخرى علن دكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا حالة الطوارئ   والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا توافر كافة الامكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة من عدد الأسرة وغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والطواقم الطبية المدربة  وكبار الأطباء فى تخصصات التخدير والرعاية المركزة وأمراض الصدر والأمراض المتوطنة والتحاليل وأشعة تشخيصية.

وأضاف رئيس الجامعة ، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية  للحد من انتشار فيروس كورونا تم توفير أماكن للعزل الطبي تستوعب 5000 شخص.


اخبار عاجله

محافظ الغربيه

فيروس كورونا

مستشفيات العزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة