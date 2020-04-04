اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: إجراءات قانونية ضد النباشين وعمال النظافة المتعاونين معهم

السبت، 04 أبريل 2020 03:57 م
محافظ الدقهلية: إجراءات قانونية ضد النباشين وعمال النظافة المتعاونين معهم اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وسعد الفرماوى السكرتير العام، ورؤساء الاحياء ومسئولى النظافة .

تم خلالة استعراض ومناقشة العديد من المقترحات التى تستهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا الشأن، وقد وجه محافظ الدقهلية إلى ضرورة تقسيم الأحياء والمدن إلى مربعات كل مربع له فريق عمل ومعدات ومشرف مسئول ، وأشار إلى رفع هذه المربعات بالعمال والمعدات والمشرفين على رسوم بيانية موضحة لتيسر المتابعة ولمكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين ، وذلك من خلال مركز المعلومات .

وشدد محافظ الدقهلية ، على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال النباشين وعمال النظافة المتعاونين معهم ، كما طالب الدكتور مختار بعمل حصر شامل لمعدات وسيارات النظافة بالإحياء والمدن وتعظيم الاستفادة من المعدات السليمة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة واصلاح المعطل منها، ووجه المحافظ لتفعيل عمل السيارات المكبسية بمنظومة النظافة بنطاق المحافظة والمستخدمة فى تفريغ صناديق القمامة بالشوارع والميادين حرصا على المظهر الحضارى .

 كما أكد المحافظ على تفعيل آلية محكمة لتحصيل رسوم النظافة ولابد ان تكون مقابل الخدمة من خلال بيانات دقيقة لاعداد الوحدات السكنية والمحلات بالاستعانة بقطاع الكهرباء .

 ووافق محافظ الدقهلية على مقترح رئيس حى شرق لعمل تطبيق تجريبى لجمع القمامة من المنبع بمنطقة توريل ووضع حاويات للقمامة على أطراف المنطقة، وقد كلف الدكتور مختار السكرتير العام بتذليل كافة العقبات امام تنفيذ كافة القرارات التى تم اتخاذها من اجل الارتقاء بخدمات النظافة والعمل المستمر فى رفع القمامة اولا باول حرصا على المظهر الحضارى لمحافظة الدقهلية وتحقيقا لارضاء المواطنين .

جاء ذلك فى اطار الجهود المكثفة لمحافظة الدقهلية لتطوير وتحسين مستوى النظافة وتكثيف أعمال رفع القمامة بنطاق المحافظة ،

 


الدقهلية

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مشكلة النظافة بالدقهلية

النباشين

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