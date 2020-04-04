اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يشدد على توعية البائعين بالاجراءات الوقائية من كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 08:02 م
محافظ الإسكندرية يشدد على توعية البائعين بالاجراءات الوقائية من كورونا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتفقد سوق الميدان بمنطقة المنشية نطاق حي الجمرك، لمتابعة إلتزام الباعة بترك المسافات اللازمة وأعمال التطهير والتعقيم بالسوق، وتنفيذ الأجهزة التنفيذية تعليمات توسعة السوق وفقا للارشادات الوقائية ، وذلك  لليوم الثاني على التوالي واستمرار للمتابعة المستمرة لكافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين.

كما شدد علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

علي الصعيد ذاته؛ قام اللواء محمد الشريف بجولة تفقدية علي طول الكورنيش لمتابعة إلتزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات. مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين، ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.


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