اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من إعادة تأهيل مزلقان سيدى جابر

السبت، 04 أبريل 2020 09:49 ص
محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من إعادة تأهيل مزلقان سيدى جابر مزلقان سيدى جابر
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن أعمال تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مزلقان محطة ترام سيدي جابر بشارع المشير، والتى تتم فى الاتجاهين، وأشار إلى أنه جارى إعادة تطوير ورفع كفاءة أعمال الرصف به، و ذلك نظرا لعدم القيام بأعمال تطوير للمزلقان منذ عدة سنوات و كان يشكل خطورة على أرواح المواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف لمسئولى هيئة النقل العام ومديرية الطرق على ضرورة إتمام الأعمال بالكفاءة والسرعة المطلوبة، حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استغلال فترة حظر التجوال للانتهاء من الأعمال، لعدم التأثير على خطوط السير ومواعيدها خاصة خلال أوقات الذروة، فضلا عن عدم التأثير على السيولة المرورية بالمنطقة، جاء ذلك بحضور المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالثغر، وجميع المسئولين من الجهات المعنية.

من جانبة المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على إعادة حركة الترام، مشيرا إلى أنه تم إعادة تأهيل مزلقان سيدى جابر المحطة بطول 50 متر من الجهتين، موضحا أنه تم استغلال وقت الحظر للبدء فى أعمال إعادة التأهيل المزلقان المتهالك خاصة وأنه يقع بمنطقة حيوية لا يمكن العمل بها فى أوقات الأيام العادية نظرا للزحام الشديد.

وأكد المهندس على صقر أن أعمال إعادة التأهيل تضمنت، تغيير القضبان واستبدال الطبقة المتهالكة من الإسفلت بطبقة جديدة، مع تشغيل الخط الآخر الموازى وهو خط سيدى جابر الشيخ.

وأكد المهندس على صقر على أنه فى خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الاستفادة من أوقات الحظر فى إعادة تأهيل بعض المزلقانات الأخرى على طول خط ترام الرمل، حيث أن البعض منها يحتاج إلى التأهيل، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وإدارة المرور والجهات المعنية.

يذكر أن خط ترام الرمل يقدم 5 مليون رحلة يوميا بما يعادل 1.2 رحلة للفرد الواحد من سكان المدينة ويستوعب الجزء الشرقى و وسط المدينة ما يقرب من 83% من هذه الرحلات.

 

الترام
الترام

 

رصف المزلقان
رصف المزلقان

 

قيادات الهيئة
قيادات الهيئة

 

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 

مزلقان سيدى جابر
مزلقان سيدى جابر

 


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