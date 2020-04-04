محافظ أسيوط: حملات تطهير المنشآت والمرافق مستمره للحماية من كورونا

أسيوط هيثم البدرى – ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ عن استمرار حملات تطهير المنشأت والمرافق بجميع مراكز المحافظة تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية والغير حكومية وماكينات الصرافة الآلى وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية وكافة المرافق بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

و ترأس نائب المحافظ الحملات التى يتم شنها بحى شرق وحى غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب والشرق، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال ؛ وبمشاركة المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات ووحدات الطب البيطرى ومراكز الشرطة والأقسام ومراكز الشباب بجميع قرى ومراكز المحافظة .

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأى أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه فى أن تكون عدوى فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء فى المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

على جانب آخر، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بـ 13 مدرسة على مستوى 11 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات ومديرية التربية والتعليم منعاً للزحام وتيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم فى ضوء الخطة الشاملة للدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

و أشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم إلى انه جارى تسليم الشرائح للطلاب بانتظام دون اى تزاحم نظرا لتقسيم الطلاب واولياء الامور وتجهيز مقرات المدارس وتعقيمها وتطهيرها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء والشركة المصرية للاتصالات لافتا إلى إنه تم تخصيص 13 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لتسليم شرائح البيانات الخاصة بتابلت طلاب الصف الأول الثانوى حيث تم تخصيص مدرستين بإدارة أسيوط التعليمية هما مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات وناصر الثانوية العسكرية بنين وفى إدارة ديروط التعليمية تم اختيار مدرسة يحيى كيلانى الثانوية وديروط الثانوية بنين وفى القوصية تم اختيار مدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات وفى منفلوط مدرسة منفلوط الثانوية بنين وفى أبوتيج مدرسة مصطفى محمود يونس الثانوية بنات وفى البدارى مدرسة البدارى الثانوية المشتركة وفى مركز صدفا تم اختيار مدرسة صدفا الثانوية بنين وأبنوب مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية العسكرية وفى الغنايم مدرسة الغنايم الثانوية بنين وفى ساحل سليم تم اختيار مدرسة ساحل سليم الثانوية بنات وفى الفتح مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنين لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم كما تم توفير المطهرات اللازمة وتعقيم المدارس التى يتم العمل بها .

ومن جانبه أعلن المهندس هانى ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط انه جارى استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال يومى الجمعة والسبت داخل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين ويستطيع أولياء الأمور الحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسى بسهولة من خلال فرق العمل التابعة للمصرية للاتصالات والمتواجدين فى الإدارات التعليمية المختلفة وكذا داخل المدارس التى تم تحديدها بالإدارات التعليمية دون أى تكدس أو ازدحام حيث تم تنظيم عمليات التسليم بشكل آمن خاصة فى ظل الاجراءات الحالية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره لتجنب تكدس أولياء الأمور والطلاب فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم لافتا إلى أن موظفى المبيعات متواجدين فى المدارس المخصصة منذ أمس لتسليم الطلاب وأولياء الأمور الشرائح بسهولة ويسر دون الحاجة للتكدس والزحام.



حملات التطهير والتعقيم باسيوط



حملات التطهير والتعقيم باسيوط



حملات التطهير والتعقيم باسيوط



حملات التطهير والتعقيم باسيوط



حملات التطهير والتعقيم باسيوط



حملات التطهير والتعقيم باسيوط