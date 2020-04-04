محافظ أسيوط: تطهير المواقف وإزالة مخالفات البناء والتعديات

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ جميع رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل بكافة القرى والمدن وتفعيل المشاركة المجتمعية لاستكمال الاعمال فضلا عن تكثيف اعمال التطهير لكافة المنشات وكافة المرافق تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقام صلاح عامر مدير الادارة العامة للمواقف بتنفيذ خطة لدهان وتجميل مواقف المحافظة والتى بدأت بتجميل موقف نزلة عبد اللاه ودهان الاسوار والحوائط ونظافة نفق المشاة ورفع كافة الاشغالات من الموقف حفاظاً على الشكل الجمالى والحفاظ على نظافة المواقف وتنظيم حركة المرور بها تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ خلال جولته الميدانية بالموقف لمتابعة اعمال التطهير ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 ".

وواصلت الاجهزة التنفيذية اليوم حملات إزالة التعديات التعديات على الأراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ومخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة تنفيذا لخطة المحافظة وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بمواصلة اعمال إزالة المخالفات فى مهدها واسترداد " حق الشعب " .

وقام المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة بحملة لإزالة التعديات وبعض مخالفات البناء بقرى مركز ابنوب بمشاركة رئيس المركز ومسئولى الحملة الميكانيكية والاشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض مخالافت البناء على ان تستمر الحملة بصفة يومية بجميع قرى المركز وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية .

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



حملة نظافة وتجميل للمواقف



حملة نظافة وتجميل للمواقف



حملة نظافة وتجميل للمواقف



حملة نظافة وتجميل للمواقف



حملة ازالة التعديات باسيوط