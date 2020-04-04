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محافظة مطروح تبحث معوقات استكمال وتشغيل المنطقة الصناعية والمشروعات الأخرى

السبت، 04 أبريل 2020 05:02 م
محافظة مطروح تبحث معوقات استكمال وتشغيل المنطقة الصناعية والمشروعات الأخرى المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح
مطروح - حسن مشالي

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كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، بالوقوف على معوقات تشغيل المنطقة الصناعية بالكيلو 26، شرقي مدينة مرسى مطروح، على مساحة 803 فداناً، وكذلك المشروعات الصناعية المقترحة وفق المخطط لها وبدء العمل بها، للعمل على توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المرجوة من منتجات المحافظة ومواردها المختلفة.

وعقد سكرتير عام المحافظة، اجتماعاً مصغراً، اليوم السبت، بحضور اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، و مديري المديريات والإدارات المعنية، للوقوف على معوقات العمل بالمنطقة، ومن بينها ضرورة مد البنية التحتية والمرافق، كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، حيث تم دعم المنطقة بمحول كهرباء، ويتوقف وضع مخطط مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، على المخطط الكامل والتصور النهائي لمواقع المصانع ،حسب نوعيتها وطاقتها  والمباني المقترحة  بالمنطقة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، حيث يتم وضع المخطط التفصيلي للمنطقة بعد الوقوف على  كافة المشروعات المقترحة للبدء فى مد الخدمات اليها حسب طاقتها ونوعيتها.

ووجه سكرتير عام المحافظة بالإعلان على جميع رجال الأعمال وأصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة، الراغبين فى إقامة مصانع بالمنطقة التوجه لإدارة جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، لتقدم طلباتهم  مرفق بها ملخص للمشروع ودراسة تفصيلية بالجدوى، لحصر كافة المشروعات المقترحة، للبدء فى العمل بالمنطقة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.

 


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