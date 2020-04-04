محافظة سوهاج: استمرار تطهير المصالح الحكومية ودور العبادة والشوارع

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشف شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة عن استكمال واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بقرية أولاد حمزة، وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات، كما استهدفت الحملات طريق أولاد علي، الرشايدة، ومدخل العسيرات، العجوبية، ومسجد القورة التابع لأولاد جبارة، ومسجد بلال بن رباح بالدويرات.

وفي حي غرب سوهاج، قالت فريده سلام رئيس الحي أنه تم تطهير وتعقيم الشوارع المتفرقة من منطقة حوض التلاتين من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات، كما تم بتطهير مبني هيئة البريد الرئيسي بشارع الكورنيش الغربي.

وقال احمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر أن أعمال التطهير بالحي شملت المرحلة الثانية والثالثة لإسكان الشباب، ومنطقه مساكن منخفضة التكاليف، ومنطقه الأنوال القديمة، والشارع الرئيس، وأمام الفنادق، وتم تمهيد وتسوية شارع الثورة، كما تم رش وتطهير منطقة أبراج الأوقاف، ومنطقة عمارات التعاونيات، مشيرا إلى قص و تهذيب الأشجار وزراعة أحواض من الزهور ونباتات الزينة بشارع أبو بكر الصديق، وأمام الفنادق، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بالشارع الرئيسي وشارع ابو بكر الصديق، حيث أسفرت الحملة عن رفع ٢٥ طن مخلفات صلبه وقمامة وأتربة.

وفي مركز ومدينة طهطا، قال علي رفاعي رئيس المركز أنه تمت متابعة أعمال التطهير والتعقيم والتي تتم بصفة يومية حيث تم تطهير شوارع وميادين طهطا " شارع بورسعيد، وصلاح سالم، ومحمد فريد، وأحمد عنبر، وميدان زمزم، وميدان المحطة، والساحة الشعبية ، بالإضافة إلى أماكن صرف المعاشات بمكاتب البريد والتأمينات والبنوك والأماكن الاضافية بالمدارس استعداداً لاستئناف صرف المعاشات.

وذكر ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه بمشاركة الإدارة الزراعية، والإدارة البيطرية والإدارة الصحية، وفريق من الشباب المتطوعين بالمركز بحملة مكبرة لتعقيم وتطهير المنشآت والمناطق الحيوية والطرق العامة بالمركز والمدينة، حيث تم تعقيم وتطهير "مبني الوحدة المحلية- مبني الوحدات القروية" بالطليحات – و عنيبس - جهينة الشرقية" - المعهد الديني بالشريفة - وحدة إسعاف جهينة - مبني مركز الشرطة - ماكينات الصرف الآلي - مستشفى الحميات - مستشفى جهينة - محطات الوقود - الطرق العامة بمدينة جهينة - الطرق العامة بجهينة الشرقية - منطقة الشريفة - منطقة ترعة البير - منطقة نجع حواء ".

واشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم إلى القيام بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم شملت " مركز شرطة أخميم، ومستشفى عبد الحليم محمودـ و شارع أبو بكر العجمي، وعدد من شوارع المدينة، وتم التطهير بقرية الكولة .

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية بالمدينة، والقرى، بمشاركة عمال الحدائق والمنتزهات بالوحدة، و بمشاركة مجتمعية من أهالي المركز، ضمن مبادرة احمي نفسك.. احمي بلدك"، حيث تم تطهير مبنى الوحدة المحلية لقرية المجابرة ، ومكتب التموين، ومركز الشباب، ومدرسة المجابرة الاعدادية، ومدرسة كوم الصعايدة الابتدائية، ومدرسة الزواتنة الابتدائية والإعدادية، ومدرسة كوم الصعايدة الاعدادية،

ورش طرق وشوارع القرية بالكلور والمياه.

واضاف رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم تزويد منفذ صرف المعاشات بمركز الشباب بـ 2 جهاز حراري للكشف على الموطنين، وتوفير 2 سيارة ميكروباص لخدمة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمستحقي المعاشات بالمدينة.

وقال أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا أنه نفذت حملة نظافة ورش تعقيم وتطهير جميع شوارع المدينة، ورفع 35 طن من القمامة والمخلفات.

ومن جانبه لفت محمد امبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير ورش المطهرات، وغلق الأسواق والمحلات التجارية، والمواقف، والمنازل، والمدارس" بدائرة المركز

واشار لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام إلى القيام بحملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة ورش جميع الشوارع بالكلور، لافتا أن الحملة استمرت من الساعة 12 ظهرا وحتي 7:30 مساءا .

ولفت عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إلى أنه نفذت حملة مكبرة للنظافة والتعقيم فى شوارع " الإمام مالك ، نور الإسلام، إيهاب مقلد، وبن خلدون، وشارع أحمد بن حنبل، الصفا، وجميلة ابو حريد، والكرنك، وابو سمبل".

وفي مركز ومدينة ساقلتة، قال عبد المنعم علي عبد القوي رئيس المركز أنه تم استكمال أعمال التطهير للفترة الصباحية بقرية الحرادنة باستخدام سيارة الرش عن طريق عمال الوحدة المحلية.

وقال عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، انه تم التعاون مع الإدارة الزراعية، وادارة الطب البيطري، ومشاركة من شباب جامعة سوهاج بتعقيم الهيئات والمؤسسات الحكومية بنطاق الوحدة المحلية وشملت الشوارع الجانبية، كما تم رش جميع الشوارع بدائرة مجلس المدينة .

ولفت حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة إلى القيام بحلمة تطهير وتعقيم مساء بشوارع المدينة، بدأت بناحية الضياع ، و شارع النيل ، النزلة ، نجع الحاكم ، نجع خليفة ، شارع المرور"، مشيرا إلى أنه تم مسح وتمهيد الشوارع بقرية بناويط، والقري التابع لها، كما تم رفع المخلفات التراكمات والقمامة من على الترع ومداخل القري، وتنظيف الشوارع الرئيسية، ورش وتطهير مباني الوحدات الخدمية، بالاشتراك مع شباب القرية، والجمعيات الاهلية، كذلك تم تغيير وتركيب لمبات الانارة بالشوارع العامة والفرعية



