محافظة القاهرة تزيل سور سوق الخميس لتوسعة الشوارع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أزالت أجهزة محافظة القاهرة اليوم، سور سوق الخميس الأسبوعى، بالمطرية، بعد منع إقامة السوق، بقرار محافظ القاهرة ضمن الخطة الاحترازية التي طبقتها المحافظة لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، خلال متابعته أعمال إزالة سور سوق الخميس، أن إزالة السور جاءت لتوسعة شارع الحرية بحي المطرية وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة رفع كفاءة شوارع العاصمة واتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق السيولة المرورية .

وواصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الوقائية والتي من بينها منع الأسواق الأسبوعية وذلك لمنع التجمعات، حيث وضعت أجهزة حى المطرية لافتات لتوعية الناس وتحذيرهم من التجمع بالأسوق ومنع سوق الخميس الذى يقام دوريا أمام مستشفى المطرية.

واتخذت أجهزة حى الخليفة، إجراءاتها لمنع سوق الجمعة الذى يقام في السيدة عائشة، وكذلك سوق الحمام الذى يقام يوم الأحد من كل أسبوع بمنطقة السيدة عائشة.

وواصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .