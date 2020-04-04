اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 01:54 م
خالد صلاح
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مجلس مدينة الشلاتين: انتهينا من تطهير جميع المساجد ..صور

السبت، 04 أبريل 2020 01:47 م
مجلس مدينة الشلاتين: انتهينا من تطهير جميع المساجد ..صور تعقيم المساجد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال العميد هانى محمد عبدالقوي، رئيس مدينة الشلاتين، إنه تم اليوم إستكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المساجد بنطاق مدينة الشلاتين، وذل  فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بشان تيسير اداء الخدمات للمواطنين والحفاظ على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا.

كما أكد رئيس مدينة الشلاتين أن استمرارا لأعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بالمدينة ترأس محمد على ابراهيم سكرتير عام مدينةالشلاتين بالتعاون مع الحماية المدنية وفريق العمل بالمدينة برش وتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بالمدينة وأماكن التجمعات وذلك فى توقيتات الحظر بعد خلو الشوارع من الماره .

من جانب أخر قال هانى محمد عبدالقوي، رئيس مدينة الشلاتين، إنه قام بالتنسيق مع مشروع التنمية المستدامة بمدينة الشلاتين لبيع الدواجن المنتجة من مزرعة وادى حوضين بمدينة الشلاتين بسعر 30 جنيها للكيلو وذلك بواسطة سيارات المشروع التى تجوب المدينة وتقوم بتوصيلها للمواطنين منعا للتكدس.

وتابع : ان بنسبة لتيسير عملية صرف المعاشات لكبار السن تم صرف المعاشات من مدرسة السادات الابتدائية، بمنطقة حجر الأساس بدلا من مكتب بريد الشلاتين تيسيرا على المواطنين ومنعا للتكدس على مكتب البريد

 

 

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البحر الاحمر

الشلاتين

تعقيم وتطهير الطرق

صرف المعاشات بالشلاتين

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