مجلس مدينة الباجور يشن حملة لتعقيم القرى وفض الأسواق منعا للتزاحم

المنوفية - محمد فتحى

شن مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لفض الأسواق وإزالة الإشغالات برئاسة المحاسب محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور يرافقه محمد شديد ومحمد عزت نائبي رئيس المركز ومكتب متابعة رئيس المركز وقسم الإشغالات بالمركز بمتابعة ومواصلة الجهود لإخلاء الأسواق بالقرى وإخلاء سوق الباجور،و إخلاء منطقة تحت الكوبرى وحول السوق ،وذلك فى ضوء إستمرار الحملات لإخلاء الأسواق وتعقيم الشوارع بقرى المركز ،تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد وتنفيذ قرار رئيس الوزراء في فض الأسواق ومنع التجمعات ورش وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع.

كما تم عمل حملة تطهير لمدينة الباجور ورش الشوارع الرئيسية ومركز شرطة الباجور،وبالوحدة المحلية بكفر الباجور تم فض سويقة كفر الباجور بجوار مركز الشباب والرياضة، وبالوحدة المحلية بجروان تم تعقيم قرية شبرا زانجى.

وتستمر المتابعة الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء لمنع التجمعات لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وكافة أماكن التجمعات وكذا فض الأسواق من خلال جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بأنه تم متابعة غلق المحال والمنشآت التجارية أثناء فترة الحظر لتأكد من انضباط الشارع وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذا تم شن حملة لإخلاء سوق الباجور ومصادرة البضاعة المخالفة في الشوارع لمنع البائعين من افتراش الطرقات ، وفض سويقة قري الخضرة وكفر الخضرة وكفر سنجلف الجديد ومناوهلة وإسطنها ، مضيفاً بأنه تم رش وتطهير إدارة المرور وقرية زاوية جروان والشوارع الجانبية بمدينة الباجور.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتطهير الشوارع الرئيسية بمحيط مستشفيات الجامعة والقصر ومعهد الكبد و رش وتطهير المحطات المختلفة التابعة للشركة بنطاق المحافظة .

هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين ، بالإضافة إلى استمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشآت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة ، وذلك في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.