اليوم السابع
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مجزرة جديدة.. إرهابيو داعش يعدمون 8 مدنيين بريف دير الزور بسوريا

السبت، 04 أبريل 2020 01:58 م
مجزرة جديدة.. إرهابيو داعش يعدمون 8 مدنيين بريف دير الزور بسوريا داعش
كتب كامل كامل

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ارتكبت مجموعة من فلول تنظيم داعش الإرهابي مجزرة جديدة بحق 8 مدنيين في بادية التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، ذكرت مصادر أهلية أن مجموعة من فلول تنظيم داعش الإرهابي أقدمت اليوم على إعدام 8 مدنيين من أبناء منطقة معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي وذلك في بادية التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي أثناء بحثهم عن مادة “الكمأة”.

وأقدمت مجموعات من فلول تنظيم داعش الإرهابي أكثر من مرة على إعدام العديد من المدنيين أثناء قيامهم بالرعي وجمع الكمأة في أرياف الرقة ودير الزور وحمص.

وقد أعلن الجيش السورى تفجير ذخائر مخلفات الإرهابيين شرق دمشق.

قال مصدر مصدر عسكري : ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم  بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي القابون شرق دمشق، حسبما جاء فى وكالة الأنباء السورية "سانا".

 

 

وقد أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي بتمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكل الأنشطة الأخرى التي تترافق مع تجمعات بشرية حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

 

وكانت وزارة الثقافة أعلنت الشهر الماضي إيقاف العمل في الإدارة المركزية ومديريات الثقافة في جميع المحافظات والجهات التابعة لها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لكورونا.

 

 

 


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