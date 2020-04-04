مبادرات محافظة شمال سيناء وجهود شبابها تتكاتف لمواجهة فيروس كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

تتواصل فى شمال سيناء مبادرات الشباب للحفاظ على محافظتهم خالية من أى إصابات بفيروس كورونا.

وشهدت المحافظة انطلاق فعاليات تنوعت مابين جهود لتنظيم صرف المعاشات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم ومطبوعات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذ أعمال رش وتعقيم وجميعها بجهود ذاتية.

وبدأ 12 شابا متطوع الانتهاء من توفير مستلزمات التطهير والحماية العاجلة، ونشر الوعى وتسليم مطبوعات توعية لعدد 180 أسرة فى حى ابوصقل بالعريش اضافة لوضع بوسترات توعية بالأماكن العامة.

وقال إسلام عروج الأمين العام لمؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية الراعية للفعالية، أن الحملة بدأت من حى أبو صقل بالعريش، ومقررا أن تتواصل فى بقية أحياء العريش تباعا.

وأوضح أن الحملة نفذها فريق متطوعين شباب ووفرت للأسر المستهدفة متطلباتها من مواد التطهير والتعقيم المطلوبة فى كل منزل ونشرات توعية ، وبتنسيق مع مجلس مدينة العريش ممثلا فى رئاسة حى أبو صقل وشباب الحى المعاونين فى الوصول للفئات المستهدفة، ودعم وحضور ومشاركة من رموز مجتمعية وأكاديمية.

وقال الدكتور خالد زايد، مدير المشروعات بجمعية تنمية المجتمع بالجورة، أن الحملة تدعمها الجمعية ضمن مجموعات حملات تنفذها جمعيات ومؤسسات أهلية، لافتا أنها بدأت من حي أبو صقل بمدينة العريش لعدد 180 أسرة حيث ، توزيع مطبوعات توعية على الأسر، وتوزيع مواد غذائية، وتسليم كل أسرة شنطة أدوات تعقيم تحتوى على ديتول وكلور وصابون وكمامات وقفازات وخلافه، كما تم وضع بوسترات في الأماكن العامة كتوعية وإرشادات صحية للحفاظ على الأسر وخاصة كبار السن للوقاية من المرض.

وقال احمد طبل قائد مجموعة المتطوعين ، ان المشاركين 12 شاب، وتم توزيع 100 بوستر وضعت فى الأماكن العامة التى يتردد عليها أكثر عدد من الناس، وعدد 2000 مطوية توعية على الأسر وتشمل إرشادات صحية للوقاية من المرض من مديرية الصحة.

كما واصل فريق من المتطوعين الشباب بمدينة العريش حملة تعقيم داخل أحياء المدينة تنفذها الجمعية الأهلية لحماية البيئة.

وقال المهندس محمود الحجاوى، مشرف الحملة، أنها تتواصل بالتعاون مع جامعة سيناء، تشمل تطهير وتعقيم المساجد والمحال التجارية والمنشآت الحيوية والمرافق الخدمية التى يتردد عليها المواطنين باستمرار وذلك كإجراءات احترازية ووقائية من أجل سلامة المواطنين.

أضاف أن الحملة متواصلة بجهود تطوعية يقوم بها الشباب وانطلقت الأسبوع الماضى ولا تزال متواصلة باستكمال باقي أعمال التعقيم والتطهير بحي قسم رابع و القيام بتعقيم وتطهير المنشآت والمحال التجارية والمرافق الخدمية به وأيضا تطهير وتعقيم عدد من الاستراحات وناقلات الركاب بجانب رش وتعقيم ما يقرب 300 محل تجاري وتعقيم وتطهير عدد 2 محل مواد تموينية لوجود ازدحام مستمر بهذه الأماكن بالإضافة إلى رش وتعقيم أعتاب وأبواب المنازل.

وأوضح انه تم تطهير وتعقيم ما يقرب 600 منزل و ذلك بشوارع احمد عصمت وشارع السادات وشارع فوزي المنيسي باستخدام مواد التعقيم المصرح بها من وزارة الصحة وبالنسبة المسموح لافتا أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رش وتعقيم باقي المرافق الخدمية والأحياء المتبقية

دفع فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء ب 25 متطوع لمساعدة كبار السن فى صرف المعاشات.

وأوضح بيان لفرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، انه بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نحو تنظيم عملية صرف المعاش التابعة للبريد المصري بالمحافظة في مدينتي بئر العبد والعريش شارك عدد ٢٥ متطوع ومتطوعة في تنظيم عملية صرف المعاشات بتنظيم مسافة امنة لمتلقي خدمة صرف المعاشات تجنبا لحدوث تكدس أثناء عملية الصرف وتقدم خدمات التوعية الصحية بخصوص فيروس كورونا المستجد نحو العادات والسلوكيات المتبعة نحو الوقاية من التعرض لفيروس كورونا

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، إطلاق مبادرة " كلنا مسئول "، بهدف دعوة الأهالي للمشاركة فى إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان المجلس انه يقوم بتكثيف حملات التعقيم في نطاق واسع داخل المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكليف رؤساء الأحياء كلا فى حياة با ما يراه مناسبا لتسهيل مأمورية العمل وتيسير أعمال التعقيم والتطهير لمن يرغب في التعاون نظافة المدينة وفتح المصالح الحكومية أمام أعمال التطهير والتعقيم كأجراءات أحترازيه للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتوجيه الشكر لمن يساهم من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بالتعاون مع الجهاز التنفيذى فى إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي هذا السياق تم التنسيق مع مديرية الصحة والتنسيق رش وتعقيم وتطهير رئاسه حى الساحل بالكامل ، و حى وسط غرب تحت إشراف رؤساء الأحياء المعنيين والعاملين بالحى .







