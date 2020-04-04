اليوم السابع
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مبادرات الشباب بالجيزة ..توعية وتعقيم وتوزيع سلع بالمجان.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 07:20 م
مبادرات الشباب بالجيزة ..توعية وتعقيم وتوزيع سلع بالمجان.. صور مبادرات الشباب بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تتزايد المبادرات الشبابية يوميا، بالتزامن مع استمرار اجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتهدف المبادرات إلى رفع العبء عن البسطاء وتوفير السلع بأسعار التكلفة احيانا مجانا للمستحقين من الأهالى. 
 
ودشن مجموعة من شباب قرية الكداية التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، مبادرة لتطهير وتعقيم جميع المصالح الحكومية بمركز ومدينة أطفيح منها الإدارة التعليمية ومجلس المدينة وغيرها من الإدارات الحكومية الأخرى ، اضافة الى تعقيم القرية يوميا، بالإضافة إلى توزيع سلع غذائية و خضار ولحوم على الأسر المستحقة بقرية الكداية .
 
ونظم الشباب صباح اليوم، مستحقى المعاشات من كبار السن فى مدرسة الكداية وتوزيع كمامات عليهم لحمايتهم من أى عدوى اضافة الى توعيتهم بخطورة فيروس كورونا .
 وفى مدينة أكتوبر تعددت المبادرات حيث قال أحمد زايد، أحد شباب مدينة أكتوبر بالجيزة، أنه شارك عدد من شباب الجيزة في تدشين مبادرة تطوعية لدعم الإجراءات الحكومية الاحترازية ضد فيروس "كورونا"، بتأسيس صفحة على الفيس بوك بعنوان "مصريون ضد كورونا" وكذلك جروب على الواتس اب بنفس الأسم، ونعتمد فيه على تنبيه أهالينا وأبنائنا وأصدقائنا بأهمية العمل ضمن الخطة التى تسعى الحكومة المصرية لها لمنع انتشار فيروس كورنا بمصر.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المبادرة دعم وتشجيع المواطنين بالتزام بإجراءات الدولة والبدء فى التعاون معا لمحاربة هذا الفيروس وان نثبت للعالم اجمع ان المصريين شعب واعي ومثقف ومترابط فى محاربة أي خطر يهدد امننا لان من الواجب على كل فرد الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار واستقصاء المعلومات من وزارة الصحة والجهات المعنية وعدم إثارة الهلع والخوف بين الناس بسبب فيروس "كورونا".
 
وفى السياق دشن شباب منشأة البكاري بالهرم بمحافظة الجيزة، مبادرة لتطهير المنطقة بكامل شوارعها، حيث أكد مصطفي حمدي الدالى، أحد شباب المنطقة، أنه شارك عدد من أصدقاءه في تطهير مكتب البريد والسوق ومحلات السوبر ماركت والمساجد ووسائل النقل مجانا لمواجهة فيروس كورونا.
 
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حملات التوعية على مواقع التواصل الإجتماعى
حملات التوعية على مواقع التواصل الإجتماعى
 
مبادرات الشباب بالجيزة (5)
مبادرات الشباب بالجيزة 

مبادرات الشباب بالجيزة (6)
مبادرات الشباب بالجيزة 

مبادرات الشباب بالجيزة (7)
مبادرات الشباب بالجيزة 

مبادرة شباب قرية الكداية 2
مبادرة شباب قرية الكداية
 
مبادرة شباب قرية الكداية 1
مبادرة شباب قرية الكداية

مبادرة شباب قرية الكداية
مبادرة شباب قرية الكداية

مبادرة شباب منشأة البكاري3
مبادرة شباب منشأة البكاري

مبادرة شباب منشأة البكاري2
مبادرة شباب منشأة البكاري

مبادرة شباب منشأة البكاري1
مبادرة شباب منشأة البكاري

مبادرة شباب منشأة البكاري
مبادرة شباب منشأة البكاري
 

كورونا

مبادرات الشباب

الشباب

فيروس كورونا

اخبار الجيزة

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