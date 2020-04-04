مات منهم 3.. مراسلة أمريكية تنقل عدوى كورونا لـ7 أشخاص بعيد ميلاد والدتها

كتب محمد رضا

كشفت صحفية إذاعية فى مدينة نيويورك - قامت بتغطية أحداث تفشى الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى نيو روشيل - أنها أصابت دون علم 7 أشخاص على الأقل فى حفل عيد ميلاد والدتها التسعين، وأن ثلاثة ماتوا.

وقالت أليس ستوكتون-روسينى، وهى مراسلة لـ 710WOR ، إنها اتصلت لأول مرة بالمرض فى أوائل مارس أثناء إجراء مقابلات فى مركز Covid-19 السابق فى نيويورك، ويستشستر، وأضافت لـ"The Inquirer"، "إنهم يرسلوننى إلى مركز الاحتواء فى وستشستر.. وكنت أقول: نعم سأذهب لا بأس.. وتساءلت: هل سنكون بهذا السوء حقًا؟".

وقد أظهرت نتائج اختبار "ستوكتون-روسينى"، فى وقت لاحق، أنها مصابة بالفيروس التاجى، لكن هذه النتائج لم تخرج قبل أن تقيم والدتها المسنة جاكى ستوكتون، حفل عيد ميلاد خاص فى 8 مارس، فى لونج بيتش آيلاند، فى نيو جيرسى، وفى ذلك الوقت، لم تدرك المراسلة الإذاعية مدى خطورة إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت لشبكة CNN ، "لم يكن لدى أى فكرة عن مدى سرعة انتشار هذا الفيروس.. لا فكرة على الإطلاق.. وهذا أمر مخيف.. وهو أمر واقعى.. وليس من الممتع أن تعيش مع حقيقة أنك يمكن أن تجعل شخصًا مريضًا للغاية"، ومن بين 25 شخصًا الذين حضروا بحماس عيد ميلاد "باش" فى الكنيسة الصهيونية الإنجيلية اللوثرية، أصيب عدد قليل فى وقت لاحق بالمرض نفسه الذى أصاب أكثر من 277.999 أمريكيًا وقتل 7164 آخرين.

وبعد يوم واحد فقط من الحفلة، أصبحت جاكى ستوكتون مريضة، وأُدخلت المستشفى بعد أربعة أيام عندما ارتفعت درجة حرارتها وأصيبت بالحمى، وقالت ستوكتون روسينى: "فى اليوم التالى للحفلة، مرضت والدتى.. ولم يكن لديها أعراض تشبه أى أعراض أخرى سمعنا عنها.. كان هناك ازدحام.. لكنها كانت تتقيأ.. كان لديها حمى عالية حقا.. كانت مريضة لعدة أيام"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكما هو الحال مع جاكى، كانت نتائج فحوصات والد ستوكتون روسينى أيضًا إيجابية لإصابته بالفيروس التاجى، كما أصيب صهرها البالغ من العمر 56 عامًا، الذى يعيش على جهاز تنفس صناعى فى مستشفى فى مدينة نيويورك، وسرعان ما توفت جارة والدتها ساندى ميدفورد البالغة من العمر 76 عامًا، وروث ك. ريدر البالغة من العمر 96 عامًا، بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجى، كما توفى شخص ثالث، هو زوج امرأة أصيبت بالمرض بعد حفلة ستوكتون، وفقًا لابنة تلك المرأة، لورى كيسنجر.

وتقول ستوكتون روسينى: "اكتشفت أن جارتى البالغة من العمر 50 عامًا، أفضل صديقة لأمى، ماتت.. يا إلهى.. هل أحضرت هذا إلى هنا؟"، وأضافت "كل ما يمكننى قوله هو فى تلك المرحلة، لم نكن نعرف مدى سرعة انتشار هذا الفيروس"، وتابعت "حتى المراسلين مثلى كانوا يقولون، كما تعلمون، يموت المزيد من الناس بسبب الأنفلونزا، ولن يكون الأمر أسوأ بكثير.. وسرعان ما اكتشفنا أن الأمر كان كبيرًا.. وأنه ينتشر بسرعة كبيرة.. وقد ثبت أن الابتعاد الاجتماعى هو الوسيلة للسيطرة عليه".

من جهته، أكد مسؤولو الصحة فى لونج بيتش آيلاند، أنهم كانوا يتتبعون هذه "المجموعة المجتمعية" المشاركة فى حفل عيد ميلاد العائلة، وقال دان كروبنسكى، مسؤول الصحة فى لونج بيتش آيلاند: "يوضح هذا كيف يمكن أن يكون الانتشار واسعًا".

فى هذه الأثناء، توصلت ستوكتون روسينى إلى اتفاق مع احتمال إحضار فيروس كورونا إلى منزلها وإصابة أصدقاء مقربين، وقد تم علاج والدتها منذ ذلك الحين بعقار الملاريا هيدروكسى كلوروكوين وخرجت من المستشفى، لكن حصيلة الإصابات لا تزال فى ارتفاع.

وأضافت المراسلة الأمريكية، "أنا بالكاد أتحمله.. كان على أن أخبر والدتى أن صديقتها ماتت"، وكشفت "أنها لو كانت تعرف شدة الفيروس التاجى، لكانت ستتخذ المزيد من الاحتياطات.. إذا اضطررت للقيام بذلك مرة أخرى، فهل يمكننى أن أقول بصراحة أننى لن أذهب إلى وستشستر؟ ربما كنت سأرتدى قناعا"، وتابعت ""إذا اضطررت للقيام بذلك مرة أخرى، هل تعتقد أننى سأقيم حفلة لأمى؟.. لا".