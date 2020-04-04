اليوم السابع
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خالد صلاح
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ليبيا تسجل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 11:46 ص
ليبيا تسجل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا كورونا

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سجّلت ليبيا 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 17 حالة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ببيان اليوم أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تسلم 20 عينة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتثبت التحاليل المعملية أن 6 حالات منها إيجابية، بينما الـ14 حالة الأخرى سلبية.

وقد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى وقت سابق أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعى تحاليل لها.

 

و قال مركز مكافحة الأمراض إن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.

 


ليبيا

مكافحة الأمراض

كورونا

فيروس كورونا

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