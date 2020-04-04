اليوم السابع
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لماذا عدل رئيس محكمة استئناف القاهرة عن قراره بعودة العمل بالمحكمة؟

السبت، 04 أبريل 2020 12:05 م
لماذا عدل رئيس محكمة استئناف القاهرة عن قراره بعودة العمل بالمحكمة؟ المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

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قرار هام اتخذه المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة بالرجوع عن قرار عودة العمل بالمحكمة ابتداءا من اليوم السبت 4 أبريل ، حيث عدل رئيس المحكمة عن القرار وقرر تأجيل الجلسات بالمحكمة حتى 16 أبريل الجارى.

المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة ، يجيب عن التساؤل حيث أكد لـ "اليوم السابع" ان العدول عن القرار جاء بعد مطالبات القضاة بمد تأجيل الجلسات خوفا من عودة الزحام والاختلاط بالمحكمة ، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة كان هدفه فى البداية عودة العمل وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين ، ولكنه استجاب لطلبات القضاة وقرر استمرار تأجيل الجلسات.

وأضاف سيف ، سيتم تأجيل الجلسات بالمحكمة حتى 16 أبريل ، على أن يتولي أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها باتخاذ قرار تأجيل الدعاوى المدنية بأنواعها والأسرة إداريا إلى آجل محدده.

ويأتى قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتأجيل القضايا تماشيا مع قرارات الحكومة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشى فيروس كورونا.

واتخذت المحاكم تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا، من بينها تأجيل القضايا، على أن يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا.

كما خفضت بعض المحاكم العمل الإداري بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على أن لا يتجاوز نسبة الحضور 10 % من قوة موظفي وعمال المحكمة.

 

 

 


محكمة الاستئناف

تأجيل القضايا

فيروس كورونا

مواجهة فيروس كورونا

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