سول (أ ش أ)

قررت الحكومة الكورية الجنوبية تمديد فترة إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التى من المقرر أن تنتهى غدا، لمدة أسبوعين، وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن هذا القرار جاء بسبب زيادة الحالات القادمة من الخارج وحوادث العدوى الجماعية فى المجتمعات رغم استقرار أوضاع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأعلن المقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث، تمديد فترة الحظر على تشغيل بعض المرافق التى من بينها الدينية والرياضية والترفيهية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 19 أبريل. وحتى لو تم تشغيلها حتمًا فمن الضرورى الامتثال للوائح الحجر الصحي التي وضعتها سلطات الحجر الصحي مثل ترك مسافة من متر إلى مترين بين الأشخاص وارتداء كمامة. وسينشئ المقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث نظاما للحجر الصحي الجماعي للكشف عن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في مستشفيات للأمراض النفسية ومستشفيات النقاهة والكنائس في مرحلة مبكرة بهدف تقليل أخطار حدوث العدوى الجماعية في المجتمعات.

وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية، أن هذا النظام يهدف إلى تقليل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى مستوى 50 حالة.

وكانت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، قالت أمس الجمعة، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد إلى أكثر من 6 آلاف حالة لتقترب نسبة الشفاء من المرض من 60%، كما تراجع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى النصف بعد أن وصل إلى ذروته في يوم 12 مارس الماضي .

وطبقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا (وحسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية)، بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا تماما من فيروس كورونا المستجد 6,021 شخص حتى متنصف ليلة يوم أمس الخميس وهذا يمثل 59.8% من العدد الكلي للمصابين، والذي وصل حتى صباح الجمعة (10,062).

ويتجاوز عدد المتعافين عدد المصابين الجدد منذ منتصف شهر مارس الماضي حيث يسجل عدد المتعافين حوالي 200 في اليوم في حين يبلغ عدد المصابين الجدد حوالي 100 .

وارتفعت نسبة الشفاء باستمرار منذ أن تجاوزت الـ 10% في يوم 15 مارس الماضي مسجلة 10.21%. وسجلت نسبة الشفاء 22.73% في 19 مارس و32.70% في 22 مارس و50.8% في 28 مارس.

وبلغ عدد المصابين المؤكدين الذين يخضعون للعلاج، 3867 شخصا في منتصف ليلة الخميس بانخفاض قدره 112 شخصا عن اليوم السابق.

ووصل العدد إلى ذروته في يوم 12 مارس الماضي، مسجلا 7470 شخصا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد هو وباء عالمي.