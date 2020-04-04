وأعلن المقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث، تمديد فترة الحظر على تشغيل بعض المرافق التى من بينها الدينية والرياضية والترفيهية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 19 أبريل.

وحتى لو تم تشغيلها حتمًا فمن الضرورى الامتثال للوائح الحجر الصحي التي وضعتها سلطات الحجر الصحي مثل ترك مسافة من متر إلى مترين بين الأشخاص وارتداء كمامة.

وسينشئ المقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث نظاما للحجر الصحي الجماعي للكشف عن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في مستشفيات للأمراض النفسية ومستشفيات النقاهة والكنائس في مرحلة مبكرة بهدف تقليل أخطار حدوث العدوى الجماعية في المجتمعات.
وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية، أن هذا النظام يهدف إلى تقليل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى مستوى 50 حالة.