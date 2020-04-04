كورونا يواصل التسلل داخل البرلمان الإيرانى.. اصابة جديدة بين النواب

واضاف النائب عن مدينة نجف اباد، أخضع الان للحجر الصحي المنزلي وفى حال عقدت جلسات مجلس الشورى الاسلامي عبر الفيديوكونفرانس فساشارك فيها.

وبشأن الإصابات بين نواب البرلمان، قال النائب الإيرانى انه قبل بداية العام الايراني الجديد (بدا في 21 مارس) اجري اختبار فيروس كورونا لـ 100 نائب كان اكثر من 40 منهم مشتبه بها وتبين ان 23 منهم مصابون بالفيروس.

وصرح، مؤخرا اعلنت هيئة رئاسة المجلس بان باقى النواب الـ 190 ينبغى أن يخضعوا ايضا لاختبار فيروس كورونا وان يعلنوا عن النتائج لاعلان الموقف تجاه بلوغ او عدم بلوغ حد النصاب للاجتماعات المفتوحة لانه من المحتمل ان يكون عدد كبير من النواب مصابين ولا يصل العدد الى النصاب اللازم لعقد مثل هذه الجلسات.

وكان أعلن البرلمان الأسبوع الماضى اصابة رئيسه على لاريجانى، الذى يبلغ من العمر 62 عاما، ويخضع للعلاج.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، تسجيل 134 حالة وفاة جديدة، و2715 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.أشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 3294 والإصابات إلى 53183، لافتة إلى أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 17935.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن 4035 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.