كورونا × صور.. تنكيس الأعلام فى الصين ومقابر جماعية بالبرازيل ودعم الأطباء بفرنسا

كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز

شهد، اليوم السبت، تطورات جديدة مسيرة فيروس كورونا القاتل "كوفيد _19" ، وتنوع طرق المواجهة دوليا بعدما تخطى عدد الضحايا 60 ألف شخص ، تعدت الإصابات مليون و100 ألف حالة، وبحسب صور أبرزتها وكالات الأنباء حول العالم، هناك محطات هامة فى هذه المواجهة اليوم ، وينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم وأبرز الصور عن الوباء خلال الساعات الماضية .

الصين ..حداد وطنى

الرئيس الصيني وقادة الدولة يقفون حدادا على أرواح ضحايا كورونا

حداد وطنى وتنكيس الاعلام فى الصين بسبب ضحايا كورونا

أقامت الصين اليوم حداد وطنى فى جميع أنحاء البلاد للتعبير عن التعازى الصادقة من أبناء الشعب تجاه أرواح الذين قضوا خلال معركة مكافحة تفشى مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والمواطنين المتوفين جراء المرض.

بريطانيا..الحجر المنزلى وابتكارات المواجهة



بريطانيون يؤدون التمارين الرياضية أمام منازلهم رغم الحظر بسبب كورونا

أدى العشرات من المواطنين فى بريطانيا التمارين الرياضية، أمام منازلهم فى تحدى كبير لفيروس كورونا القاتل، وقال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، إن بريطانيا لديها أكثر من 2000 سرير لرعاية الحالات الحرجة ما زالت متاحة للاستخدام فى مكافحة فيروس كورونا المستجد .



بريطانيون يشجعون العاملين بالقطاع الصحى لمواجهة كورونا

البرازيل ..المقابر الجماعية لمواجهة جائحة كورونا

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انشاء مقابر جماعية فى البرازيل

أنشاء العشرات من العمل العديد من المقابر الجماعية فى البرازيل لدفع عشرات الضحايا الذين قضوا جراء فيروس كورونا، وتعتبر البرازيل أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية ومرت بأسوأ يوم لها مع تسجيل 42 حالة وفاة جديدة حتى ارتفع الحصيلة إلى 201، مع 1138 مصابا .

الهند .. التعقيم بأساليب جديدة



تطهير وتعقيم شوارع الهند

قام العشرات بحملات تطهير لشوارع مومباى بالهند فى محاولة لمحاصرة فيروس كورونا، يأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى 2902 حالة بعد تسجيل 601 إصابة جديدة.

ايطاليا..



تعقيم وتطهير شوارع روما

شن العشرات حملة تطهير وتعقيم شوارع ومزارات روما للقضاء على فيروس كورونا وبلغ عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس كورونا في ايطاليا ، ارتفع بـ760 حالة إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727.

فرنسا..دعم الجيش الأبيض



فرنسيون في مدينة نيس يدعمون العاملين بالقطاع الطبي

سيدة تحيى الأطباء فى فرنسا

سيدة تقف فى شرفة منزلها وتحيي الأطباء الذين يحاولون انقاذ عشرات الابرياء من فيروس كورونا، وأعلنت السلطات المعنية فى فرنسا ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 7560 حالة وفاة

روسيا..تورتة كورونا



كعكه على شكل كورونا فى موسكو

فى محاولة لكسر الملل من أخبار فيروس كورونا، قام صانع خبز فى موسكو بصناعة "كعكة على شكل كورونا"، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه السلطات تسجيل 582 إصابة، و9 وفيات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة .

اسبانيا..الثانية عالميا فى عداد وفيات الفيروس



مدريد أصبحت مدينة اشباح

احتلت دولة أسبانيا المركز الثانى عالميا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعد أن تخطت دولة إيطاليا التى أصبحت فى المركز الثالث، وسجلت اسبانيا اليوم السبت 124,736 حالة إصابة بفيروس كورونا، لتأتى بعداولايات المتحدة والتى سجلت الآن أكثر من 277 ألف حالة مصابة بالفيروس.

ايران.. مستشفيات ميدانية فى الأسواق

مستشفى ميدانى داخل مركز للتسوق فى ايران

اضطرت ايران لبناء مستشفى ميدانى داخل أكبر مركز للتسوق، مع ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا، وارتفعت أعدادوفيات كورونا المستجد في ايران إلى 3452 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 55743 إصابة.

البرازيل..أسواء يوم فى مواجهة كوفيد 19



نقل جثمان فتاة توفت بسبب فيروس كورونا فى البرازيل

بكاء هسترى لذوى فتاة برازيلية عمرها 27 عاما توفيت بسبب وباء كورونا، وتعتبر البرازيل أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية، ومرت بأسوأ يوم لها مع تسجيل 42 حالة وفاة جديدة حتى ارتفع الحصيلة إلى 201، مع 1138 مصابا.