اليوم السابع
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كمامة ونار وتعقيم.. طرق الحلاقين لتجنب كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 03:35 م
كمامة ونار وتعقيم.. طرق الحلاقين لتجنب كورونا
كتب: مصطفي جابر

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بسبب انتشار فيروس كورونا، لجأ بعض الحلاقين لاتباع أساليب وقائية لحماية أنفسهم وحماية الزبائن من مخاطر انتشار الفيروس، وأجرت كاميرا "اليوم السابع" حوارا مع بعض أصحاب محال الحلاقة لمعرفة تلك الطرق.

أكد أحمد رحيم، أنه يقوم بتعقيم أيدي العميل عند دخوله المحل كوقاية، وأشار إلي أن جميع الآلات المستخدمة يتم تعقيمها بعد كل استخدام حرصا علي سلامة الجميع.

وأضاف أنه لا يسمح بحدوث زحام داخل المحل وأنه يسمح بدخول فردين كحد أقصى، والباقي ينتظر بخارج المحل لحين يأتي دوره.

وأردف أنه يقوم باستخدام طريقتين في التعقيم الأولى، هي التعقيم بالمواد الكحولية والثانية التعقيم بالنار لأن درجة الحرارة العالية تساعد علي قتل الفيروسات.

وقال أحمد حسنين، حلاق آخر، أنه يقوم باستخدام جوانتي وكمامة أثناء العمل بالإضافة لتغيير عدة العمل مع كل زبون مثل "الفوطة، والموس" بالإضافة لتعقيم جميع المعدات والمحل قبل البدء بالعمل.

وأكد أنه يقوم بتعقيم العميل عند دخول المحل من خلال الكحول بالإضافة إلى أنه يقوم بغسل شعره قبل البدء في العمل لتجنب أي فيروسات.

وأضاف محمد الحراق أنه يقوم بتخصيص أدوات معينة لكل عميل بحيث أنه يقوم هو فقط باستخدامها ومن ثم رميها في القمامة.

وأكد أنه يقوم بتعقيم العميل عند دخوله المحل مع تعقيم قدميه تجنبا لالتصاق الفيروس بها مع الكرسي الذي يقوم باستخدامه.


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محلات الحلاقة

كورونا

فيروس كورونا

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