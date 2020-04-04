اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن"أوبك"

السبت، 04 أبريل 2020 07:25 م
كل ما تريد معرفته عن"أوبك" اجتماع سابق لأوبك فى روسيا ـ ارشيفية
إيمان حنا

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ـ "أوبك " هى منظمة تضم فى عضويتها الدول المصدرة للنفط.

 

ـ تأسست أوبك عام 1960 من خمس دول أعضاء هم المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا.

 

ـ تمتلك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنفط.

 

 ـ  الأعضاء حاليا هم الجزائر وأنجولا والإكوادور وغينيا الاستوائية   والجابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا وكانت قطر ضمن المجموعة حتى الأول من يناير الماضى.

 

ـ  ترسل كل دولة مندوبا أو أكثر لحضور اجتماعات "أوبك" ولا يكتمل النصاب القانوني إلا بثلثي الأعضاء .

 

ـ الإجماع شرط أساسى للتصويت على القرارت النافذة فى المنظمة.

 

ـ يجوز للدول الأخرى المشاركة فى الاجتماعات بصفتها "مراقبة" عند السماح لها بذلك،  مثل  "أوبك +" ويضم دولا  مثل روسيا

ـ سبق أن تم الاتفاق من خلال أوبك بلس على خفض إمدادات النفط بمقدار 1.2مليون برميل يوميا بداية من شهر يناير الماضى  وذلك من أجل أحداث التوازن في أسواق النفط.

 

ـ وتعقد اجتماعات أوبك لمناقشه الأحداث الطارئة والتي تؤتر بدورها على أسواق النفط.

 


أوبك

الدول المصدرة للنفط

السعودية

الامارا ت

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