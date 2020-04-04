كل ما تريد معرفته عن"أوبك"

إيمان حنا

ـ "أوبك " هى منظمة تضم فى عضويتها الدول المصدرة للنفط.

ـ تأسست أوبك عام 1960 من خمس دول أعضاء هم المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا.

ـ تمتلك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنفط.

ـ الأعضاء حاليا هم الجزائر وأنجولا والإكوادور وغينيا الاستوائية والجابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا وكانت قطر ضمن المجموعة حتى الأول من يناير الماضى.

ـ ترسل كل دولة مندوبا أو أكثر لحضور اجتماعات "أوبك" ولا يكتمل النصاب القانوني إلا بثلثي الأعضاء .

ـ الإجماع شرط أساسى للتصويت على القرارت النافذة فى المنظمة.

ـ يجوز للدول الأخرى المشاركة فى الاجتماعات بصفتها "مراقبة" عند السماح لها بذلك، مثل "أوبك +" ويضم دولا مثل روسيا

ـ سبق أن تم الاتفاق من خلال أوبك بلس على خفض إمدادات النفط بمقدار 1.2مليون برميل يوميا بداية من شهر يناير الماضى وذلك من أجل أحداث التوازن في أسواق النفط.

ـ وتعقد اجتماعات أوبك لمناقشه الأحداث الطارئة والتي تؤتر بدورها على أسواق النفط.