اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 02:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قصة فقدان حفيدة السيناتور روبرت كيندى وأبنها فى رحلة بالقارب للبحث عن كرة قدم

السبت، 04 أبريل 2020 01:39 ص
قصة فقدان حفيدة السيناتور روبرت كيندى وأبنها فى رحلة بالقارب للبحث عن كرة قدم حفيدة السيناتور روبرت كيندى
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت ابنة أخت السيناتور روبرت كينيدي وابنها مصرعهما، غرقا بعد قيامهم في خليج تشيزابيك في ولاية ماريلاند الأمريكية، خلال محاولتهم استعادة كرة القدم، حيث لم يستطيعا الرجوع مرة آخري بسبب الرياح القوية، بينما عثر على الزورق مقلوب.

حفيدة السيناتور روبرت كيندى
حفيدة السيناتور روبرت كيندى

وذكرت جريدة نيويورك بوست، أن مايف كينيدي تاونسند ماكين، وابنها البالغ من العمر 8 سنوات، كانا يحاولان استعادة الكرة ،حيث استخدما زورق في اللحاق بها، لكنها لم تستطيع العودة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

1
 

وقال زوجها ديفيد ماكين للصحيفة واشنطن بوست ، أن أبنه كان يركل كرة مع أطفال آخرين عندما سقطت في الماء ، وذهبا لاستعادتها وسط الرياح القوية، حيث ابتعدوا أكثر مما يستطيعون تحمله  ولم يتمكنوا من العودة.

2

وقال حاكم ولاية لاري هوجان في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن  تم اختفائهما في وقت لاحق في النهر الجنوبي حيث غرقوا.

وأوضح التقرير،  أنه ورد  شرطة ولاية ماريلاند الأمريكية، للموارد الطبيعية يوم الجمعة أنه تم العثور على زورق مقلوب يتوافق مع وصف الشخص المفقود في منطقة الخليج.

وتعتبر ماكين هي حفيدة السيناتور الراحل روبرت كينيدي ، وابنة الملازم السابق كاثلين كينيدي تاونسند، كما يذكر أن الأم المفقودة هي المدير التنفيذي لمبادرة الصحة العالمية بجامعة جورجتاون.

وتعتبر آل كيندى على موعد بالكوراث ، حيث قتل الرئيس الديمقراطي جون إف كينيدي في نوفمبر عام 1963، كما قتل روبرت إف كينيدي في يونيو 1968 أثناء حملته الانتخابية في لوس أنجلوس ، كما قتل جون كنيدي جونيور وزوجته كارولين وشقيقة زوجته بعد تحطم طائرتهم قبالة ساحل ماساتشوستس في عام 1999، كما قتل الأخ الأكبر جو كينيدي جونيور في عام 1944 في قصف على فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.


كيندى

روبورت كيندى

السيناتور روبرت كينيدي

المفقودين

مفقود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لحظة هبوط طائرة عسكرية روسية بمطار كينيدى لمساعدة أمريكا فى مواجهة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 12:56 م

ميلانيا ترامب تشارك فى فعاليات وحفلات متعددة لمركز كينيدى.. صور

الأحد، 05 يناير 2020 11:34 م

كيم كاردشيان تنفى شراءها قميص جون كينيدى الملطخ بالدماء لابنتها نورث

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 04:16 م

عرض نماذج 3D لطلقات أنهت حياة جون كينيدى للبيع × 2020.. فيديو وصور

الأحد، 08 ديسمبر 2019 11:21 ص

فى مثل هذا اليوم.. اغتيال الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة جون كينيدى

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 02:08 م

طائرة فضائية تهبط فى مركز كينيدى بعد رحلة استغرقت 780 يوما

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. استمرار العمل بمشروع مثلث ماسبيرو ونسب التنفيذ تصل 37%

صور.. استمرار العمل بمشروع مثلث ماسبيرو ونسب التنفيذ تصل 37%

"قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم

"قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بعدم تسريح العمالة أو تخفيض أجورهم

"التموين" تواصل اليوم صرف سلع شهر أبريل المدعمة لـ64 مليون مستفيد

"التموين" تواصل اليوم صرف سلع شهر أبريل المدعمة لـ64 مليون مستفيد

ترامب لصحفية فى مؤتمر كورونا: عليكِ أن تخجلى من نفسك

ترامب لصحفية فى مؤتمر كورونا: عليكِ أن تخجلى من نفسك

ترامب عن أزمة النفط: نحن مستقلون فى مجال الطاقة وعلينا أن نظل كذلك

ترامب عن أزمة النفط: نحن مستقلون فى مجال الطاقة وعلينا أن نظل كذلك

ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

ترامب يحصن بيع المعدات الطبية بقانون الإنتاج الدفاعى ويحذر من المخالفات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل

وزير التعليم: لا تغيير فى موعد امتحانات الثانوية العامة.. وخلاف ذلك شائعات

وزير التعليم: لا تغيير فى موعد امتحانات الثانوية العامة.. وخلاف ذلك شائعات

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة